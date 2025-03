Un passato da regina del pop

Chiara Iezzi, insieme alla sorella Paola, ha dominato le classifiche musicali con otto album e quasi cinque milioni di dischi venduti. La loro carriera, iniziata con grande successo, ha subito una brusca interruzione nel 2013, quando le due artiste hanno deciso di prendere strade separate. Questo cambiamento ha portato Chiara a vivere un periodo di grande difficoltà, durante il quale è stata spesso additata come la responsabile della rottura. In un’intervista al settimanale F, Chiara ha rivelato il dolore e la solitudine che ha provato in quel periodo, sentendosi colpevolizzata da amici e conoscenti.

La ricerca di una nuova identità

Con la musica ormai alle spalle, Chiara ha deciso di inseguire un sogno che aveva accarezzato fin da bambina: diventare attrice. Nel 2010, dopo essersi trasferita in un nuovo appartamento, ha trovato una scuola di recitazione proprio sotto casa. “Mi sono iscritta ai corsi serali e ho iniziato a costruire una nuova carriera”, racconta. La passione per la recitazione l’ha portata a lavorare in diversi progetti, dimostrando il suo talento e la sua versatilità. Attualmente, Chiara è nel cast del film “L’ultima sfida” di Antonio Silvestre, in uscita il prossimo 3 aprile. “Stare sul set mi serve per estraniarmi da me stessa”, spiega, sottolineando come il cinema le permetta di esplorare nuove identità.

Riconciliazione e nuovi equilibri

Nel corso degli anni, Chiara ha anche affrontato la sua vita personale. Dopo il matrimonio con Meir Cohen, un uomo di origine israeliana, ha riflettuto sulla maternità, ammettendo che, sebbene non abbia avuto figli, si sarebbe sentita una madre dolce e permissiva. Con il passare del tempo, la relazione con la sorella Paola ha iniziato a ricomporsi. Chiara racconta che il riavvicinamento è avvenuto durante un pranzo di Natale voluto dalla nonna, un momento che ha segnato un nuovo inizio per le due sorelle. Nel 2023, le Iezzi sono tornate insieme sul palco di Sanremo con il brano “Furore”, dimostrando che, nonostante le difficoltà, il legame familiare può sempre trovare una via per ricomporsi.

Oggi, Chiara Iezzi si sente finalmente in equilibrio con se stessa e con il suo passato. “I cinquant’anni sono un’età molto figa”, afferma con un sorriso, pronta ad accogliere tutto ciò che la vita ha da offrirle con grazia e amore per se stessa.