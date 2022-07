Chiara Iezzi, con la sua voce, insieme a sua sorella Paola, è stata protagonista della musica pop italiana. Ha portato al successo brani che tutti ricordano e che tutti hanno ballato.

Chiara Iezzi: la carriera nella musica

Chiara Iezzi è stata una vera protagonista della musica pop italiana, duettando con la sorella Paola e ottenendo un successo incredibile.

I loro brani sono ancora oggi indimenticabili e hanno fatto ballare molte generazioni. Paola e Chiara, con il loro talento, sono riuscite a portare al successo molte hit negli anni Duemila. Hanno venduto oltre cinque milioni di dischi, non soltanto in Italia ma in tutto il mondo. Nel 2013, improvvisamente, il duo ha deciso di separarsi, senza nessun preavviso. Non è mai stata data una vera e propria spiegazione e i fan, disperati per la notizia, non hanno mai compreso cosa sia realmente accaduto.

Ognuna delle sorelle ha preso la sua strada, cercando il successo in un modo diverso, probabilmente perché avevano voglia di sperimentare nuovi progetti.

Il duo è stato fondato nel 1996 e ha subito colpito Claudio Cecchetto, che le aveva fatte diventare coriste degli 883. Dopo aver firmato un contratto con Sony Music Italia, nel 1996 hanno partecipato a Sanremo Giovani con il brano In Viaggio e nel 1997 tra le Nuove Proposte con Amici come prima, conquistando la vittoria.

Hanno inciso otto album in studio, di cui quattro per il mercato internazionale, più una raccolta, quattro Ep, oltre trenta singoli, album video e molto altro. Hanno venduto oltre cinque milioni di album e hanno partecipato a tre Festival di Sanremo e a cinque Festivalbar. Il loro maggior successo, tormentone del 2000, è Vamos a bailar. Nel 2007 Chiara ha debuttato da solista con l’Ep Nothing at All, di grande successo. Nel 2013 ha collaborato con il rapper Daniel Cortese. Ha lanciato una rivisitazione in chiave soul del classico di Leonard Cohen, Hallelujah, e nel 2014 ha lasciato la musica per dedicarsi alla recitazione. Nel 2015, però, ha partecipato come concorrente alla terza edizione di The Voice of Italy, entrando prima nella squadra di J-Ax e poi in quella di Roby e Francesco Facchinetti.

Chiara Iezzi: la vita privata e il lavoro da attrice

Chiara Iezzi ha 49 anni. È nata a Milano il 27 febbraio 1973 ed è del segno zodiacale dei Pesci. Nel 2016 ha ottenuto la residenza negli Stati Uniti e ad oggi vive tra Milano e Los Angeles. Nel 2008 si è convertita alla religione ebraica e ha sposato un ex rabbino ebraico, Meir Cohen. La coppia si è sposata con rito civile il 7 agosto 2014 a Cipro. Non si sa molto della loro relazione, ma pare si siano lasciati mantenendo buoni rapporti. La maggiore delle sorelle Iezzi ha lasciato la musica nel 2014 per dedicarsi alla sua vera passione, ovvero la recitazione. Da quel momento ha lavorato molto in teatro, in diversi videoclip e a produzioni per il cinema, la tv e il web. Nel 2019 è stata protagonista del film Roller Coaster, di Manuela Jael Procaccia, accanto all’attrice Eliana Miglio. Chiara Iezzi ha anche una grande passione per la moda ed è diplomata come fashion designer.