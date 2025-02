Un’intervista che fa discutere

Chiara Ferragni, l’influencer più seguita d’Italia, ha recentemente rilasciato un’intervista al programma ‘Pomeriggio Cinque’, dove ha affrontato con sincerità i gossip che circolano sul suo matrimonio con Fedez. Intercettata per le strade di Milano, Chiara ha voluto mettere in chiaro la situazione, smentendo categoricamente che le voci sui presunti tradimenti siano frutto di una strategia mediatica.

La verità sui gossip

Durante l’intervista, Chiara ha dichiarato: “Purtroppo da parte mia non è organizzato niente. È vero che tante parti della mia vita non hanno avuto tanta privacy per nostra scelta…”. Con queste parole, l’influencer ha voluto sottolineare che i pettegolezzi non sono stati creati ad arte per distogliere l’attenzione dai suoi problemi personali, ma sono frutto di una situazione complessa e delicata.

Chiara ha anche spiegato il motivo della sua riservatezza: “Mi dispiace che in certi casi ne possano soffrire anche i miei figli. È per questo che su tante cose sono stata zitta, ho cercato di essere superiore”. La sua priorità è sempre stata quella di proteggere la sua famiglia, evitando che i suoi bambini potessero essere coinvolti in situazioni dolorose.

Un futuro sereno

Nonostante le difficoltà, Chiara ha espresso la speranza che questa fase della sua vita si concluda presto. “Spero di non dover mai più tornare su questi argomenti perché quello che dovevo dire l’ho detto e per me è finita qui”. La determinazione di Chiara di affrontare la verità e di difendere la sua famiglia è evidente, e i suoi fan la sostengono in questo difficile momento.

Infine, quando le è stato chiesto se crede alle parole di Fedez, che afferma di averla “sempre amata”, Chiara ha risposto con cautela: “Non lo so guarda, quello che dovevo dire l’ho detto, non voglio fare altri