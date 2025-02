La felicità di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, la celebre imprenditrice e influencer, ha recentemente rotto il silenzio sulla sua vita sentimentale durante la sua partecipazione ai Goya Awards in Spagna. In un momento di grande visibilità, la 37enne lombarda ha condiviso la sua gioia per la nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera, un giovane rampollo di 41 anni. Sebbene non lo abbia mai nominato direttamente, le sue parole hanno chiaramente rivelato il suo stato d’animo positivo.

Un amore che la rende felice

“Ho una relazione, sono molto, molto felice, lui è un bravissimo ragazzo, avevo bisogno di un bravo ragazzo come lui. È la cosa migliore che mi sia capitata quest’anno e spero continui così”, ha dichiarato Chiara, sottolineando l’importanza di avere accanto una persona che la supporti e la faccia sentire amata. Queste affermazioni hanno fatto il giro dei media, confermando l’idea che l’influencer stia vivendo un periodo sereno e appagante nella sua vita privata.

Il passato con Fedez

Durante l’intervista, Chiara ha anche affrontato il suo passato con Fedez, il rapper con cui ha condiviso momenti intensi e due figli. La Ferragni ha chiarito di non avere intenzione di tornare con lui, affermando: “No, non tornerei mai più con lui”. Le sue parole sono state una risposta diretta ai gossip che circolano riguardo ai presunti tradimenti durante il loro matrimonio, alimentati da Fabrizio Corona. Chiara ha spiegato: “Ho sempre cercato di non intervenire, ma ogni tanto bisogna dire le cose come stanno, altrimenti capita che si diffonda una narrazione sbagliata”.

Un nuovo inizio e la serenità ritrovata

Chiara ha concluso il suo intervento esprimendo un senso di liberazione dopo aver parlato della sua situazione. “Adesso che ho parlato, mi sento molto più tranquilla e sollevata”, ha affermato, segno che la comunicazione aperta è fondamentale per lei. Infine, quando le è stato chiesto se perdonerà mai Fedez, ha risposto enigmaticamente: “Non voglio parlarne, ma vedremo. Abbiamo due figli insieme”. Queste parole lasciano intendere che, nonostante le difficoltà, il legame con l’ex marito rimane importante per il bene dei loro bambini.