Chiara Ferragni sta partecipando alla settimana dell’Alta moda di Parigi e sui social ha lasciato tutti a bocca aperta con un look a dir poco da capogiro.

Chiara Ferragni: il look con i fili di cristallo multicolor

Chiara Ferragni ha preso parte alla settimana della moda più attesa dell’anno e sui social ha condiviso alcuni dei suoi look all’ultimo grido.

Tra questi anche un outfit semitrasparente e composto solo da alcuni fili di cristallo multicolor, realizzato dal brand The Attico (della sua amica Gilda Ambrosio). Il look ha rapidamente fatto il pieno di like e in tanti hanno lodato la straordinaria bellezza dell’influencer, che per l’occasione ha anche deciso di farsi applicare delle maxi extension ai capelli. Non è dato sapere quanto costi il vestito indossato da Chiara Ferragni, quel che è certo è che – nelle ultime ore – l’influencer ha tenuto gli occhi dei fan incollati su di sé grazie agli outfit indossati alla settimana dell’alta moda.

Nel frattempo il marito dell’influencer Fedez è rimasto a Milano, dove ha avuto un acceso botta e risposta via social con la giornalista Selvaggia Lucarelli. I figli della coppia si trovano al mare con i nonni e Chiara Ferragni e Fedez non mancano di condividere i loro video sui social.