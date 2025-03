Un weekend da sogno a Courchevel

Courchevel, la località sciistica più esclusiva della Francia, si è trasformata in una passerella a cielo aperto, grazie alla presenza di Chiara Ferragni. L’influencer e imprenditrice digitale ha incantato tutti con i suoi look impeccabili, perfettamente in linea con l’eleganza del brand Moncler. Durante il weekend, Chiara ha condiviso sui social ogni momento, regalando ai suoi follower un vero e proprio diario di stile invernale.

Look da sci e glamour in montagna

Tra gli outfit più iconici sfoggiati da Chiara, spicca un completo da sci bianco neve, caratterizzato da una giacca aderente con dettagli neri e pantaloni coordinati. Questo look, perfetto per le piste, è stato completato da accessori di tendenza come un cappello in lana con logo Moncler e occhiali da sole dalle linee squadrate. Per affrontare le basse temperature con un tocco glamour, non potevano mancare gli stivali Moon Boot in versione pelliccia, ideali per camminare sulla neve senza rinunciare allo stile.

La sfilata di Moncler Grenoble

Il momento clou della serata è stata la sfilata di Moncler Grenoble, alla quale Chiara ha assistito avvolta in un voluminoso piumino bianco ottico. L’evento ha visto la partecipazione di star di Hollywood come Anne Hathaway e Jessica Chastain, creando un’atmosfera magica sotto il cielo imbiancato. La passerella, allestita sulla pista dell’aeroporto di Courchevel, ha presentato oltre cento look che esaltano la fusione tra moda e performance tecnica, accompagnati dalle evocative note di Bitter Sweet Symphony.

Eleganza e raffinatezza anche nei momenti di relax

Chiara Ferragni ha dimostrato che anche nei momenti di relax, lo stile non può mancare. Ha optato per un set in maglia écru con dettagli shearling, composto da pantaloni morbidi e un gilet con inserti in pelle e pelliccia, sempre firmato Moncler. Questo look è stato perfetto per godersi le giornate di neve, tra escursioni e momenti di puro relax nella lussuosa struttura che l’ha ospitata.

Un evento esclusivo tra moda e lusso

Moncler ha trasformato Courchevel in un punto d’incontro tra moda, lusso e sport invernali, attirando un parterre di ospiti internazionali. Tra i volti noti presenti, oltre a Chiara Ferragni, anche Brooklyn Beckham, Nina Dobrev e il campione olimpico Shaun White. La sfilata ha rappresentato non solo un tributo alla moda tecnica e sofisticata di Moncler Grenoble, ma anche un inno alla bellezza delle Alpi, con un finale emozionante sulle note di The Sound of Silence.

Chiara Ferragni, con il suo impeccabile senso dello stile, ha saputo interpretare al meglio l’eleganza delle montagne francesi, confermandosi ancora una volta come punto di riferimento assoluto nel mondo della moda e del lusso.