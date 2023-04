La maggior parte delle persone conosce il nome di Asia Argento, figlia del noto regista Dario Argento, a sua volta padre anche di Fiore Argento. Forse, però, non tutti sanno che c’era una terza sorella in famiglia: Anna Ceroli, scomparsa in età molto giovane a causa di un incidente stradale. Ma perché il suo cognome era differente e chi era la donna? Scopriamolo insieme e facciamo chiarezza a riguardo.

Anna Ceroli: chi era la sorella di Asia e che cosa le è successo

Anna Ceroli e Asia Argento erano due sorelle particolarmente legate. Ceroli era nata il 19 giugno 1972 sotto il segno dei Gemelli ed è purtroppo scomparsa a soli 22 anni il 29 settembre 1994. La causa della morte è da collegarsi a un incidente stradale: Anna Ceroli stava guidando il suo motorino quando è rimasta vittima di un grave incidente.

Asia Argento, che al momento della morte della sorella aveva solo 19 anni, è rimasta profondamente colpita dall’accaduto e la ferita è rimasta aperta per lei tutta la vita.

La giovane ragazza era nata dalla relazione tra Daria Nicolodi e lo scultore Mario Ceroli. Asia e Anna, quindi, in comune avevano solamente la madre che, stando alle varie dichiarazioni dell’attrice, ha causato loro non pochi problemi. La stessa Asia Argento ha spesso raccontato qualcosa della sorella Anna e lo ha fatto attraverso parole intrise di tristezza e di dolore:

Avevo appena compiuto 19 anni. È una cosa che ancora oggi io fatico a comprendere e accettare, ci ho lavorato tantissimo in analisi, meditazione e preghiere. Una vita di una persona che aveva sofferta così tanto: prima l’anoressia poi era stata mandata via da mia madre. Era una persona che soffriva molto, ma speravo si rimettesse, ma vederla strappata via da un incidente stradale è stata una cosa inimmaginabile.

Un legame indissolubile quello tra Anna Ceroli e Asia Argento, talmente profondo che la figlia del noto regista ha voluto chiamare la figlia nata dalla relazione con Morgan proprio Anna Lou, ma non solo. Argento le dedicò anche il film Scarlet Diva, uscito nel 2000.

Anna Ceroli e le parentele con Asia e Fiore

Anna Ceroli è figlia primogenita di Daria Nicolodi e di Mario Ceroli. Sorella da parte di madre con Asia Argento, la giovane Ceroli non ha mai avuto quindi alcun tipo di parentela con Fiore Argento, primissima figlia di Dario Argento. Quest’ultima, per chi non lo sapesse, è infatti la prima figlia del regista, avuta con la prima moglie, Marisa Casale. Asia Argento, la sua “sorellastra”, è nata dalla relazione di Dario Argento con la madre di Anna Ceroli, Daria.

Un intreccio famigliare non difficile da cogliere, ma che nonostante la non consanguineità diretta ha unito per sempre due donne, nonostante il dolore di una perdita prematura.

A causa del forte shock provato, Asia Argento ha anche raccontato di avere proibito alla figlia Anna Lou l’utilizzo del motorino: quando i ricordi riemergono fanno spesso paura e il dolore per avere perso Anna Ceroli, probabilmente, non passerà mai.