Chi è Valentina Lodovini: figli, compagno e vita privata

Valentina Lodovini, attrice di grande successo originaria di Umbertide, è uno dei volti di film molto apprezzati, come Benvenuti al Nord, Benvenuti al Sud e Cambio tutto. Lodovini, classe 1978, ha una carriera professionale molto ricca e una vita sentimentale altrettanto interessante. Che cosa sappiamo di lei? Scopriamolo insieme!

Chi è Valentina Lodovini: biografia e carriera

Valentina Lodovini è nata a Umbertide il 14 maggio 1978 sotto il segno del Toro e attualmente ha 45 anni.

L’attrice ha più volte raccontato di essere in realtà toscana, più precisamente di Sansepolcro, ma a sua mamma si ruppero le acque mentre era per la strada.

Nel 1997 consegue la maturità scientifica e tre anni dopo si diploma presso il Laboratorio Teatrale Permanente dell’Associazione Culturale “Ottobre” a Perugia.

La passione per la recitazione è per lei una costante e Lodovini continua a studiare anche successivamente, aggiungendo traguardi dopo traguardi.

L’attrice toscana ha lavorato inizialmente in teatro, ma molto presto comincia a lavorare anche in televisione. Recita infatti in fiction come Io e mamma, Distretto di Polizia, 48 ore e Incantesimo. Si aggiungono anche diversi programmi televisivi, come Nessundorma di Paola Cortellesi.

Il suo debutto al cinema avviene nel 2004 grazie al film Ovunque sei diretto da Michele Placido, presentato al Festival di Venezia.

La sua performance convince al 100% e l’anno seguente viene chiamata da Paolo Sorrentino per entrare a fare parte del cast de L’amico di famiglia. Sono anni fruttuosi per Valentina Lodovini e sono diversi i titoli a cui prende parte, tra cui La giusta distanza e A casa nostra.

Nel 2010, poi, i grandi successi: Valentina Lodovini è una delle protagoniste di Benvenuti al Sud, film di enorme successo insieme a Claudio Bisio e Alessandro Siani. Seguono altri successi, tra cui: La donna della mia vita, Benvenuti al Nord, Passione sinistra, Una donna per amica, 10 giorni senza mamma.

Tra i suoi progetti più recenti si citano: 10 giorni con Babbo Natale (2020), pellicola per la quale Lodovini vince il Nastro d’argento come migliore attrice in un film commedia.

Nel 2023, infine, torna in televisione e affianca il noto Mago Forest in una puntata del programma GialappaShow.

Insomma, la carriera professionale di Valentina Lodivini è ricca di grandi riconoscimenti e di grandissime soddisfazioni. Il suo volto ha fatto il giro dei cinema, della televisione e del teatro. Al cinema vanta più di 30 progetti, in televisione circa 14 e in teatro 9 spettacoli.

Chi è Valentina Lodovini: figli, compagno e vita privata

Valentina Lodovini è molto seguita sui social media. Il suo profilo Instagram (@lodovalentina) è seguito da 363 mila follower, per un totale di 1383 post pubblicati.

Sulla sua vita privata si è parlato spesso: è stata proprio l’attrice toscana ad avere raccontato in un’intervista di avere avuto e di avere vissuto nella sua vita una grande storia d’amore, durata sei anni. Pare che gli anni interessati siano quelli dal 2010 al 2016.

Attualmente sulla sua vita sentimentale non si sa nulla, ma pare che Valentina Lodivini sia single. L’attrice, inoltre, non ha figli.