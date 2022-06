Rebecca Arnone è la bellissima ragazza che rappresenterà l’Italia a Miss Mondo. Una 20enne piemontese grande fan dei Maneskin, eletta nella finale nazionale di Miss Mondo Italia a Gallipoli.

Rebecca Arnone rappresenterà l’Italia a Miss Mondo

Rebecca Arnone rappresenterà l’Italia a Miss Mondo, il prossimo dicembre.

La giovane e bellissima ragazza è stata eletta nella finale nazionale di Miss Mondo Italia a Gallipoli, in provincia di Lecce. Delle 120 bellezze accolte in Puglia nelle ultime settimane, solo 25 sono arrivate alla finale, che si è svolta sabato 18 giugno. A vincere la bellissima Rebecca. “Mi chiamo Rebecca Arnone, ho 20 anni sono nata e vivo a Torino, ma a Miss Mondo rappresentavo la Val d’Aosta per il mio legame che da sempre ho avuto con questa splendida regione d’Italia.

Dopo aver conseguito la maturità scientifica, frequento la facoltà di scienze biologiche presso l’Università di Torino. La mia passione poi diventata vero e proprio lavoro e la moda: faccio infatti la mannequin (indossatrice) sin da quando avevo quindici anni” ha dichiarato Rebecca, presentandosi. “Il mio tempo libero lo amo passare con i miei amici più cari, mi piace dipingere, ma soprattutto scrivere. La mia più grande passione, infatti, è quella di comporre racconti brevi.

Ne ho completati ben 10 e ne vado orgogliosa. Amo la musica metal-rock ed adoro i Maneskin, ne vado pazza diciamo” ha dichiarato, parlando di quelli che sono i suoi interessi al di fuori del mondo della bellezza. La giovane Miss ha conquistato tutti con la sua bellezza e la sua personalità.

Chi è Rebecca Arnone

Rebecca Arnone ha 20 anni, è una modella e una studentessa di Scienze Biologiche a Torino. È nata e vive a Torino, anche se a Miss Mondo ha deciso di rappresentare la Valle D’Aosta, per via del fortissimo legame che ha con questa regione fin da quando era solo una bambina. Dopo la maturità scientifica, si è iscritta alla Facoltà di Scienze Biologiche all’università di Torino, ma non ha mai smesso di portare avanti la sua grande passione per la moda. Un mondo in cui ha messo piede quando aveva solo 15 anni. Il suo profilo Instagram è pieno di testimonianze del suo lavoro da modella, ma tra le sue passioni c’è anche quella per la musica, soprattutto per il metal-rock. Rebecca ha dichiarato di essere pazza per i Maneskin. Rebecca Arnone è figlia unica. Suo papà, Giovanni Arnone, è un medico chirurgo dell’ospedale Martini di Torino, mentre la mamma Sabrina Predebon, che è originaria del Veneto, è una casalinga.

Tre le concorrenti presente anche una ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Rebecca Arnone rappresenterà l’Italia a Miss Mondo, ma con lei tante altre ragazze hanno tentato la fortuna nel mondo della bellezza. Tra queste una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che non è passata inosservata in quanto volto già noto. Si tratta di Vanessa Spoto, ragazza toscana che era stata scelta da Massimiliano Morricone durante la stagione 2020/2021 di Uomini e Donne. Dopo la fine della relazione, avvenuta pochi mesi dopo, Vanessa si era allontanata dal mondo dello spettacolo ma ha rappresentato la sua regione al concorso di bellezza. Era stata al centro dell’attenzione per la sua somiglianza con Giulia De Lellis.