Nel corso della sua carriera professionale ha lavorato a stretto contatto con alcune delle più grandi personalità del cinema italiano, come Mario Monicelli, Federico Fellini, Franco Zeffirelli e Ferzen Özpetek: Milena Vukotic, classe 1935, è un’attrice romana molto nota e apprezzata.

Che cosa sappiamo della sua vita e del suo lavoro? Ripercorriamo insieme le tappe che l’hanno portata a essere la donna di successo che è.

Milena Vukotic: la vita e la carriera dell’attrice romana

Nata a Roma il 23 aprile 1935 sotto il segno del Toro, Milena Vukotic ha attualmente 88 anni. Il suo cognome si deve al padre, un commediografo e diplomatico di origine serbo-montenegrina, innamoratosi di Marta Nervi, pianista italiana molto conosciuta.

Considerando le professioni di entrambi i genitori, viene da sé che l’avvicinamento al mondo dell’arte è stata per Vukotic molto spontanea, tanto che anch’essa ha cominciato da bambina a dedicarsi al mondo della danza classica e della recitazione.

Se si deve parlare di debutto ufficiale al mondo del cinema, bisogna aspettare il 1960: è in quell’anno, infatti, che Milena Vukotic esordisce come attrice in un film di Damiano Milani, intitolato Il sicario.

Gli anni Sessanta sono per lei il periodo più fruttuoso e l’attrice compare in numerose commedie, tra le quali si ricordano: Il giovedì (1963), Giulietta degli spiriti (1965), L’arcidiavolo (1966), La bisbetica domata (1967), Tre passi nel delirio (1968). Seguono altri progetti cinematografici importanti, che consentono a Vukotic di inserirsi a pieno nel mondo del cinema e di lavorare a stretto contatto con alcune delle personalità più influenti del momento, come registi e attori.

Tra i numerosi progetti si ricordano anche: Amici miei (primi due capitoli, 1975 e 1982), La terrazza (1980), Il fascino discreto della borghesia (1973), Il fantasma della libertà (1974) e Quell’oscuro oggetto del desiderio (1976).

La sua carriera si arricchisce di nuove esperienza sia come attrice di cinema, sia come conduttrice di programmi per ragazzi (L’amico libro nel 1968 e Musica insieme nel 1980). In quegli anni Milena Vikotic possa anche per Playboy e interpreta anche il ruolo di una prostituta nel film Bianco, rosso e Verdone diretto da Carlo Verdone.

Sicuramente il suo nome è associato al ruolo di Pina Fantozzi, la moglie del ragioniere Fantozzi, storico personaggio di enorme successo interpretato dal grande Paolo Villaggio.

Nel 2007 Milena Vukotic prende parte prima al film di Ferzan Özpetek intitolato Saturno contro nel ruolo di un’infermiera un po’ burbera e poi a Un giorno perfetto, nel cameo di una professoressa.

Tra le sue ultime apparizioni in televisione si ricorda quella del 2019 nel programma Ballando con le stelle, format “ballerino” condotto da Milly Carlucci su Rai 1. In quell’occasione Milena Vukotic è in coppia con Simone Di Pasquale e la coppia arriva in finale, classificandosi terza.

La vita privata di Milena Vukotic

Nel 2003 Milena Vukotic si è sposata con Alfredo Baldi, noto autore e critico cinematografico. L’uomo è anche professore a La Sapienza e presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. I due si sono conosciuti quando Milena Vukotic aveva 60 anni, mentre lui è più giovane dell’attrice di 8 anni.