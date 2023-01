Attrice e comica di grande successo, Margherita Fumero è la compagna teatrale di Enrico Beruschi.

Che cosa sappiamo sull’attrice? Ripercorriamo insieme la sua vita e la sua carriera professionale.

Margherita Fumero: la vita e la carriera dell’attrice

Nata a Racconigi, in provincia di Cuneo, il 16 ottobre 1944 sotto il segno dello Scorpione, Margherita Fumero ha attualmente 79 anni.

La sua passione per la recitazione è arrivata per lei molto presto. Già all’età di sei anni, infatti, sognava di esibirsi sul palcoscenico, ispirata da un film dedicato alle soubrette.

Scoperta da Erminio Macario, Margherita Fumero ha cominciato a lavorare come attrice di teatro proprio insieme all’uomo e lo fece nella commedia Due sul pianerottolo. Dopo quella prima esperienza teatrale Fumero debutta anche sul grande schermo, in una pellicola di Mario Amendola: era il 1976.

Seguono altre pellicole, di cui una diretta dal regista Bruno Corbucci, dove ha l’occasione di recitare insieme a Tomas Milian e il grande Bud Spencer.

Non solo: Margherita Fumero diventa una delle presenze fisse del varietà di successo Drive In, nel quale mette in scena una gag comica insieme a Enrico Beruschi in cui veste i panni della moglie gelosa.

La sua carriera si arricchisce sempre di più esperienze; tra queste si inserisce la partecipazione come attrice nella serie televisiva Classe di ferro, diretta da Bruno Corbucci, ma non solo.

Partecipa anche al Festival di Sanscemo (parodia del noto Festival dedicato alla musica italiana) e vince anche Simpaticissima nel 1996. Qualche anno dopo approda anche La sai l’ultima? Vip e nel 2003 entra nel cast di Camera Cafè nel ruolo di Wanda. Due anni dopo, nel 2005, Margherita Fumero torna sul grande schermo e recita nel film di Franco Diaferia Sono tornato al Nord.

È il 2011 quando Fumero torna in televisione come protagonista e lo fa nella sitcom Io e Margherita, trasmessa su Studio1, televisione lombarda. Nel 2014 entra nel cast di Cucina e Nobiltà, programma di ricette in cui veste i panni della governante del Castello di Pralormo.

Tra i suoi progetti più recenti si contano Lui è mio padre, film di Roberto Gasparro uscito nel 2020 e Different Century, Same Shit, un cortometraggio di Alessia Alciati, uscito sempre nel 2020.

Personalità comica, attrice di successo e carattere esuberante, Margherita Fumero è stata protagonista anche di un paio di pubblicazioni. Si tratta infatti dei libri 4 chiacchere con Margherita, a cura di Matteo Miramari uscito nel 2012 e Quattro chiacchere con Margherita II, uscito invece nel 2015.

La vita privata di Margherita Fumero

Sono molte le voci che associano Margherita Fumero a Enrico Beruschi. È vero, l’attrice e l’attore hanno spesso lavorato insieme e sono stati compagni di teatro numerose volte, ma la stessa Fumero ha smentito i rumors secondo cui i due sarebbero sposati anche nella vita reale: