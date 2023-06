Forse gran parte del pubblico la conosce per avere interpretato uno dei ruoli più iconici nella nota serie-tv Sex and the City, ma Kim Cattrall ha recitato e ha lavorato in numerosi altri progetti. Classe 1956, Cattrall ha lavorato per la televisione, per il cinema e anche per il teatro: che cosa sappiamo su di lei e sulla sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Kim Cattrall? La vita, la carriera e i film più importanti

Kim Cattrall è nata a Widnes, nel Cheshire, il 21 agosto 1956 sotto il segno del Leone e attualmente ha 67 anni.

La passione per la recitazione e per lo spettacolo in generale nasce in lei quando ancora è un’adolescente, tant’è che all’età di sedici anni Kim Cattrall decide di trasferirsi, completamente da sola, a New York. Il suo obiettivo? Realizzare il suo grande sogno di diventare un’attrice. Arrivata a New York Cattrall comincia a frequentare la American Academy of Dramatic Arts e quella grande esperienza le consente quasi subito di entrare in contatto con gli Universal Studios: il suo sogno stava già cominciando a prendere forma. Inizialmente la giovane attrice viene chiamata a partecipare ad alcuni programmi televisivi in ruoli diversi, ma il suo vero debutto nel mondo del cinema arriva nel 1975 grazie al film Operazione Rosebud, diretto da Otto Preminger.

Da quell’anno per Kim Cattrall si apre un enorme ventaglio di opportunità: nel 1980 recita a fianco di Jack Lemmon in Serata d’onore, per altro candidato agli Oscar. Seguono altri progetti, tra cui: Porky’s – Questi pazzi pazzi porcelloni! (1982), Scuola di polizia (1984), Grosso guaio a Chinatown (1986), Mannequin (1987) e tanti altri.

È il 1997 quando Kim Cattrall è chiamata a interpretare il ruolo di Samantha Jones nella celebre serie-tv Sex and the City. La serie, conclusa nel 2004, la porta ad accrescere incredibilmente il suo successo e i fan si innamorano in un attimo di quel personaggio irriverente e ancora decisamente iconico.

In seguito a quella grande esperienza, Cattrall partecipa ad altri progetti, tra cui film e varie serie-tv. Si ricordano a tale proposito: Ice Princess, My boy Jack, entrambi i film di Sex and the City (altro successo mondiale), L’uomo nell’ombra, uscito nel 2010.

Dopo l’uscita del secondo film di Sex and the City Kim Cattrall aveva pubblicamente espresso il suo disappunto su un eventuale nuovo sequel. Infatti, anche nella nota serie And just like that (che conta due stagioni), il personaggio di Samantha Jones appare solo “per messaggio”.

Chi è Kim Cattrall? La vita privata dell’attrice

Kim Cattrall sposa Larry Davis il 31 maggio 1977, ma solamente due anni dopo arriva il divorzio. Qualche anno dopo, nel 1982, l’attrice decide di sposare Andre J. Lysin, ma anche in questo caso il matrimonio dura molto poco, fino al 1989.

Infine, ma non per importanza, nel 1998 Kim Cattrall si sposa con Mark Levinson, ma l’amore finisce e arriva il divorzio nel 2004.

L’attrice di Sex and the City non ha figli, ma in diverse interviste ha comunque dichiarato di essere madre: «Non sono un genitore biologico, ma sono un genitore. Sono il mentore di giovani attori e attrici e ho nipoti a cui sono molto vicina».

Presente sui social e attivissima, Kim Cattral vanta un profilo Instagram da ben 1,2 milioni di follower.