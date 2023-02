Ilenia Pastorelli è un'attrice professionista, ex modella ed ex concorrente del Grande Fratello 12: da quell'esperienza la sua carriera è davvero esplosa

Molti la ricorderanno per essere stata una concorrente del Grande Fratello (era il 2011, quindi un po’ di anni sono passati), ma in realtà Ilenia Pastorelli è diventata nel tempo un’attrice professionista molto apprezzata, tanto da vincere anche il David di Donatello nel 2016.

Scopriamo qualcosa in più su di lei, tra vita privata e carriera professionale.

Ilenia Pastorelli: tutto sull’attrice ex gieffina

Nata a Roma il 24 dicembre 1985 sotto il segno del Capricorno, Ilenia Pastorelli attualmente ha 37 anni. La sua è stata un’infanzia serena, eccetto quando, a soli 12 anni, ha dovuto vivere sulla sua pelle la separazione dei genitori, che la portarono a vivere con la madre.

Pastorelli ha frequentato il liceo classico Platone della capitale, ma ha un passato da ballerina di danza classica (ha iniziato all’età di 8 anni), studiata presso l’Accademia nazionale di danza.

Appassionata da sempre di spettacolo e di moda, Ilenia Pastorelli ha scelto di intraprendere inizialmente la carriera da modella, fino a quando, nel 2011, venne scelta come concorrente ufficiale del Grande Fratello 12. La sua permanenza all’interno della casa durò ben 154 giorni, quando fu eliminata proprio nella semifinale.

Dopo l’esperienza come gieffina della casa più spiata d’Italia, si può dire con fermezza che la carriera di Pastorelli esplose letteralmente.

Il suo debutto come attrice avvenne infatti nel 2015, quando fu chiamata a entrare nel cast del film Lo chiamavano Jeeg Robot, diretto da Gabriele Mainetti. In quell’occasione la giovane donna recitò a fianco di Claudio Santamaria e di Luca Marinelli: un esordio incredibile. Nel suo primo film Pastorelli interpreta un ruolo non proprio così semplice: veste infatti i panni di Alessia, una ragazza molto fragile vittima di abusi. La sua interpretazione l’ha portata a ricevere numerosi consensi sia dal pubblico, sia dalla critica.

Si susseguono per lei numerose altre esperienze: è il caso della sua comparsa nel video musicale di Biagio Antonacci One Day, ma è il caso anche di numerosi altri progetti cinematografici. Nel luglio del 2016 esordisce come conduttrice televisiva e lo fa insieme a Fabrizio Biggio per Stracult, il programma di approfondimento cinematografico in onda su Rai 2.

Tra gli altri suoi ruoli come attrice, si ricordano: Niente di serio (2017), Benedetta follia (2018), Cosa fai a Capodanno? (2018), Non ci resta che il crimine (2019), Brave ragazze (2019), Aspettando Adrian (programma-tv, 2019), E noi come stronzi rimanemmo a guardare (2020), Il cantante mascherato (programma-tv, 2020), Io e Angela (film, 2020), Quattro a metà (2021), C’era una volta il crimine (2021), Occhiali neri (2022).

Nel 2023 è ospite di una puntata di Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi in onda dalle 21:20 su Rai 2.

Ilenia Pastorelli è molto attiva anche sui social network: il suo profilo Instagram (@ileniapastorelli), vanta ben 122 mila follower, per un totale di 448 post pubblicati.

Vita privata di Ilenia Pastorelli

Non si hanno particolari informazioni riguardo la vita privata dell’attrice romana. Sicuramente in passato è stata legata sentimentalmente a Rudolf Mernone, altro concorrente del Grande Fratello. È una donna molto riservata a cui non piace particolarmente raccontare le vicende intime della sua vita, quindi risulta molto complesso scavare dentro la sua privacy e scovare eventuali storie d’amore in corso.