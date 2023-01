Giovedì 26 gennaio 2023 è ospite a Oggi è un altro giorno, programma tv condotto da Serena Bortone. Enzo Decaro, classe 1958, è un noto attore, sceneggiatore e cabarettista napoletano, conosciuto come uno degli esponenti della nuova comicità campana insieme al grande Massimo Troisi.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Enzo Decaro: la vita e la carriera dell’attore napoletano

Nato a Portici, in provincia di Napoli, sotto il segno dell’Ariete il 24 marzo 1958, Enzo Decaro ha attualmente 64 anni.

La sua passione verso il teatro nasce quando ancora è un ragazzo; dopo avere conseguito la Laurea in Lettere presso l’Università di Napoli, Enzo Decaro decide di iniziare il percorso teatrale e, poco dopo, di formare un gruppo tutto suo insieme a Massimo Troisi, Lello Arena e altre personalità del mondo del teatro.

Il gruppo si chiamava Rh-Negativo e inaugurava un nuovo tipo di teatro, puntando alla comicità e alla farsa napoletana in stile cabaret. Dopo un iniziale periodo di divertimento e di passione, Enzo Decaro e i colleghi si resero conto che forse era giunto il momento di fare un passo in avanti, per portare il solo divertimento a un vero e proprio lavoro. Ed ecco che nel 1977 nasce La Smorfia , gruppo ridotto ai soli Decaro, Troisi e Arena, che ben presto divenne uno dei capisaldi della comicità napoletana.

Decaro e i suoi compagni arrivarono anche in televisione, più precisamente approdarono al programma-tv Non stop e a Luna Park. Prima di sciogliersi in via definitiva il trio portò in scena lo spettacolo teatrale Così è (se vi piace).

Dopo la fine de La Smorfia, avvenuta verso l’inizio degli anni Ottanta, Enzo Decaro ha continuato a lavorare all’interno del mondo dello spettacolo sia come regista, sia come attore televisivo e teatrale. Nel 1998 arriva per Decaro il grande successo grazie alla fiction Una donna per amico, che lo riporta alla luce dopo un periodo di pausa. Da lì in poi arrivano per Enzo Decaro altri piacevoli successi grazie a fiction, tra le quali è bene ricordare: La provinciale, Orgoglio, Lo zio d’America, Padri, Il cardinale, Noi, Madre Teresa, Provaci ancora prof!, Era mio fratello, La terza verità, L’ultimo rigore 1 e 2, Una madre e Una donna per amico 1 e 2.

Nel corso della sua carriera Enzo Decaro ha anche partecipato a diversi programmi televisivi anche recenti. È il caso di Tale e quale show e Tale e quale show – Il torneo, entrambi andati in onda nel 2012 e per i quali l’attore ha partecipato nelle vesti di concorrente. Nel 2015 ha invece partecipato a Techetechete’ nel 2015.

Nel 2019 entra nel cast della serie-tv L’amore strappato a fianco di Sabrina Ferilli.

Il 26 gennaio 2023 è ospite del programma tv condotto da Serena Bortone Oggi è un altro giorno.

La vita privata di Enzo Decaro

Enzo Decaro è sempre stato un uomo molto riservato, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. L’attore napoletano pare avere tre figli, ma non si hanno notizie sulla sua eventuale compagna e/o moglie: la privacy, per lui, è tutto.

Spesso l’attore indossa gli occhiali e la motivazione dietro tale abitudine riguarda un tic nervoso di cui soffre spesso. Proprio a causa di quest’ultimo, infatti, Decaro comincia a muovere gli occhi in modo molto nervoso perdendone anche il controllo.