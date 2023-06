Claire Keim è una famosa attrice e cantante francese, che nel corso della sua carriera ha ottenuto tantissimi ruoli. Cerchiamo di scoprire insieme qualcosa in più sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Claire Keim: biografia dell’attrice

Claire Keim è una famosa attrice e cantante francese, conosciuta soprattutto per essere la protagonista della miniserie televisiva Eternelle. L’attrice è nata l’8 luglio 1975 a Senlis e ha sempre avuto una grande passione per la recitazione e per la musica. Il suo album di debutto si intitola Où il pleuvra ed è stato pubblicato il 10 gennaio 2011 per la Mercury Records. Nell’ottobre 2013 ha collaborato anche con il cantante Aldebert al disco Les Amoureux dall’album Enfantillages. Nel mondo della musica ha ottenuto un grande successo, così come nel mondo della recitazione. La donna ha sempre dimostrato di avere un grande talento in entrambi i campi. Il padre e la madre sono rispettivamente architetto e dentista, e ha anche un fratello, che si chiama Federico. Ha frequentato il Cours Florent dal 1990 e il 1991, poi, dal 1992 al 1993, il corso di recitazione di Dominique Minot. Ha sempre studiato per riuscire a trasformare le sue passioni in una professione. Tra i film a cui ha partecipato vengono ricordati soprattutto Il pianeta verde, del 1995, Matrimoni, del 1998, Donne in bianco, del 1999, Le Roo Danse, del 2000, Il segreto di Thomas, del 2003, Ripper – Lettera dall’inferno, del 2004, Caravaggio, del 2007, e Delitto a Paimpont, del 2016. Dal 1999 al 2001 ha avuto una relazione con l’attore Frederic Diefenthal. Dal luglio 2006 è legata all’ex calciatore della nazionale francese Bixente Lizarazu. I due hanno avuto anche una figlia, Uhaina, nata il 23 agosto 2008.

Chi è Claire Keim: la carriera dell’attrice

Per iniziare la sua carriera di attrice e cantante, Claire ha preso il nome della madre, ovvero Keim, invece di tenere quello del padre, ovvero Lefebvre. Ha intrapreso una carriera nel mondo della musica, del teatro, del cinema, delle serie televisive e anche come conduttrice. Il suo primo album si intitola Où il pleuvra, o Where it will rain, ed è stato pubblicato il 10 gennaio 2011. Nell’ottobre 2013 ha poi collaborato con il cantante Aldebert, come abbiamo già raccontato. Durante l’autunno del 2019 ha fatto parlare di sé su Twitter facendo cover di canzoni degli anni 80/90, molto apprezzate, con l’hashtag #chansonpourlesieuvs, ovvero “canzoni per anziani”. Nel 2004 è diventata madrina della Fondazione Nicolas-Hulot e nel 2006 di SOS Grand Blanc per la protezione del grande squalo bianco. Claire Keim è anche madrina dell’Associazione europea contro le laucodistrofie (ELA). Nel 2011 ha sostenuto pubblicamente il leader dei nativi americani Raoni Metuktire nella sua lotta contro la diga di Belo Monte in Brasile. Nel 2018 ha sostenuto il Patto collettivo europeo di finanziamento del clima, inteso a promuovere un trattato europeo a favore del finanziamento sostenibile della transizione energetica e ambientale per la lotta al riscaldamento globale. Nel 2019 è stata anche la madrina della settima edizione del Txiki Festival, che si è svolta a Biarritz.