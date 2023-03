Classe 1992, Barry Keoghan è un noto attore di origini irlandesi. Lo abbiamo visto recitare in diversi progetti cinematografici, ma è apparso anche in alcune serie-tv e cortometraggi. Andiamo alla scoperta dell’attore, tra vita e carriera professionale.

Barry Keoghan: la vita e la carriera dell’attore irlandese

Barry Keoghan è nato a Dublino, quartiere Summerhill, il 18 ottobre 1992 sotto il segno della Bilancia e attualmente ha 30 anni (va per i 31). Purtroppo la sua infanzia non è stata delle più rosee. Sua madre, infatti, era dipendente dall’uso di droghe e ciò ha portato lui e il fratello Eric a essere affidati a ben tredici famiglie differenti, con la possibilità di vedere la madre solamente durante i fine settimana. Questo è avvenuto nell’arco temporale dai 5 ai 12 anni, quindi sostanzialmente tutta l’infanzia e l’inizio dell’adolescenza. La tragedia vera avviene però nel 2004, quando la madre di Barry muore a causa di una overdose di eroina. A quel punto lui ed Eric vengono affidati alla nonna e alla zia.

La carriera di Barry Keoghan comincia nel 2011, anno in cui comincia a recitare e riesce a ottenere una piccola parte in un film, dopo avere visto l’avviso di casting in una vetrina di un negozio. Sempre nel 2011 il giovane attore decide di iscriversi ad alcuni corsi della National Performing Arts School di Dublino, cercando di portare avanti la passione e di accrescere le sue capacità. La sua prima apparizione avviene in Fair City, mentre nel 2013 diventa Wayne, il famigerato killer di gatti, in Love/Hate. Quattro anni dopo, nel 2017, Barry Keoghan entra nel cast del film Il sacrificio del cervo con Colin Farrell e Nicole Kidman. Pensate che per questa sua interpretazione è riuscito a vincere l’Irish Film and Television Award come migliore attore non protagonista. Il 2017 si rivela un anno particolarmente fortunato per l’attore: Keoghan ottiene infatti anche la parte di Martin Lang nel capolavoro cinematografico Dunkirk. Seguono altri progetti, tra cui Chernobyl, la nota mini-serie HBO, Y: The Last Man (2018), progetto per il quale Barry Keoghan è chiamato a fare il protagonista ma, purtroppo, abbandona la produzione nel febbraio 2020.

Tra i suoi ruoli più conosciuti c’è sicuramente quello di Druig in Eternals, pellicola Marvel uscita nel 2021. Nel 2022 l’attore irlandese ottiene un piccolo ruolo nel film The Batman, dove interpreta lo sconosciuto prigioniero di Arkham. Il regista Matt Reeves, però, ha confermato che il personaggio da lui interpretato è in realtà il Joker. Sempre nel 2022 recita con Colin Farrell e Brendan Gleeson nel film Gli spiriti dell’isola, acquisendo anche la sua prima candidatura ufficiale ai Golden Globe, ai Critic’s Choice Awards e agli Oscar come migliore attore non protagonista.

Nel 2023 esce la notizia secondo cui Barry Keoghan sarebbe in trattative per entrare a fare parte del cast de Il gladiatore 2, diretto da Ridley Scott. Se tali trattative andranno a buon fine, l’attore irlandese andrebbe a interpretare l’imperatore Geta.

La vita privata di Barry Keoghan

Sulla vita privata dell’attore irlandese non si conoscono molti dettagli. Sicuramente accanto alla professione da attore, Keoghan persegue anche la passione da pugile. Nel 2021 si è fatto vedere in pubblico accanto alla fidanzata Alyson Sandro, ma sappiamo che prima di lei aveva avuto una relazione con Shona Guerin. È molto attivo sui social media: il suo profilo Instagram (@keoghan92) è seguito da 989.000 persone per un totale di 529 post pubblicati.