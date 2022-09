Alessandro Verdolini è stato insignito del titolo di uomo più bello d’Italia per l’anno 2022. Si tratta di un titolo certamente prestigioso e di una grande soddisfazione che il ragazzo ha commentato così sul suo profilo Instagram seguito da ben 41,6 mila followers: “Un’esperienza bellissima, un’emozione unica.

Questa vittoria la dedico alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato in tutte le scelte che ho intrapreso fino ad ora, consapevole che sarà per sempre così”.

Alessandro Verdolini è il più bello d’Italia: conosciamolo meglio

Ma chi è Alessandro Verdolini? Si tratta di un volto già noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne nell’edizione del 2021. Nel corso del dating show di Maria De Filippi, infatti, è stato uno dei corteggiatori di Andrea Nicole Conte; arrivato fino alla fine del programma, non è stato però scelto, in favore di Ciprian Aftim.

Questa volta il giovane di 28 anni è stato il primo della classe, ricevendo il suddetto titolo (che, pensate, fu conferito anche a Gabriel Garko!). La sua speranza per il futuro è che si aprano delle porte per lui nel mondo dello spettacolo, la sua vera ambizione. Accanto a questo, si augura di poter sfondare come indossatore digitale, sulla sica dell’esperienza di Mariano di Vaio. Magari il titolo appena ricevuto lo aiuterà in tal senso, dando una spinta alla sua carriera.

Quello appena ricevuto non è il suo primo premio: nel 2017 si è infatti aggiudicato il primo posto al concorso Ragazzo Moda. In passato ha anche partecipato alle audizioni di Amici 11, salvo poi non ritentare la sorte con il programma, trovando fortuna in un altro format di Canale 5.

Alessandro Verdolini: il percorso di studi e la vita privata

Alessandro Verdolini è originario di Ancona, si è trasferito a Roma per lavoro ed è impiegato come social media manager per svariate aziende. Difatti, dopo essersi diplomato all’ITC Donatello Serrani, ha scelto di iscriversi al corso di laurea di Scienze della Comunicazione presso l’Università di Maerata, laureandosi nel 2018.

Uno dei suoi impeghi principali, però, è quello da modello e fotomodello. Il giovane 28enne è anche appassionato di musica e difatti tiene il djset di alcune serate – come si evince dai suoi profili social. Ma prima di stabilizzarsi e imboccare la propria strada, si è sempre rimboccato le maniche e ha svolto svariati lavori, come da lui stesso dichiarato nel corso di un’intervista: ha avuto esperienza come cameriere in discoteca, vigilante privato, rappresentante e persino impiegato in un’agenzia di viaggi. Parliamo quindi di un ragazzo intraprendente e chi si sta costruendo da sé!

A livello familiare, Alessandro Verdolini sembra abbastanza riservato, ma sappiamo che tra le sue ex fidanzate svetta il nome di Vanessa Valli, una delle finaliste di Miss Mondo; inoltre sembra avere un ottimo rapporto con sua sorella, che spesso compare nelle sue fotografie.

Sulla sua situazione sentimentale attuale non abbiamo notizie certe e i suoi profili non tradiscono nessun indizio: Alessandro Verdolini sarà ancora single dopo essere rimasto scottato a Uomini e Donne?