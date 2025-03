Un inizio scoppiettante con Luca Zingaretti

La puntata di Che Tempo Che Fa del 23 marzo ha regalato momenti indimenticabili, a partire dall’entrata di Luca Zingaretti, uno degli attori più amati della televisione italiana. Fazio lo ha accolto con un caloroso applauso, sottolineando l’importanza del suo esordio alla regia con il film La Casa degli Sguardi, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Zingaretti ha condiviso la sua emozione, rivelando che questo progetto era un sogno che si è trasformato in urgenza dopo quasi quarant’anni di carriera. La sua presenza ha portato un’atmosfera di celebrazione e nostalgia, con un video tributo che ha commosso il pubblico.

L’energia contagiosa di Lorella Cuccarini

Non meno emozionante è stata l’entrata di Lorella Cuccarini, che ha fatto il suo ingresso in studio con il brano iconico La notte vola. La sua energia e il sorriso contagioso hanno illuminato lo studio, mentre Fazio l’ha scherzosamente soprannominata “Rambo”. Lorella ha risposto con umorismo, parlando dei suoi “acciacchi” e della sfida di mantenere il ritmo a quasi 60 anni. La Cuccarini ha anche condiviso un aneddoto divertente riguardo a un infortunio subito durante una puntata di Domenica In, dimostrando la sua tenacia e professionalità. La sua ammirazione per Maria De Filippi, presente nel suo cuore, ha aggiunto un tocco di affetto e rispetto tra le colleghe.

Il tocco di Luciana Littizzetto e il tema dello sbiancamento

Un momento di grande ilarità è stato offerto da Luciana Littizzetto, che ha affrontato il tema dello sbiancamento in modo audace e divertente. La sua capacità di rompere il ghiaccio ha messo in difficoltà Fazio, che ha cercato di mantenere la calma mentre le risate si sprecavano in studio. La Littizzetto ha dimostrato ancora una volta di essere un’icona della comicità italiana, capace di affrontare argomenti delicati con leggerezza e ironia. La sua interazione con gli altri ospiti ha reso la puntata ancora più vivace, creando un’atmosfera di convivialità e spensieratezza.

Lucio Corsi e il suo viaggio musicale

Infine, Lucio Corsi ha portato un tocco musicale alla serata, parlando del suo nuovo album e del successo ottenuto a Sanremo. La sua umiltà e gentilezza hanno colpito tutti, mentre condivideva le sue emozioni riguardo alla musica e al suo percorso artistico. Corsi ha anche accennato alla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, promettendo di portare un pezzo unico e originale. La sua passione per la musica e il suo approccio autentico lo rendono un artista da seguire con attenzione.