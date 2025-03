Un viaggio nella vita di un’icona musicale

Il 24 marzo, Rai1 trasmetterà Champagne – Peppino di Capri, un film biografico che celebra la vita e la carriera di uno dei cantautori più amati d’Italia. Diretto da Cinzia TH Torrini, il film non si limita a raccontare la storia di Peppino, ma offre anche uno spaccato della società italiana dagli anni ’40 agli anni ’70. La narrazione inizia nel 1943, quando un giovane Peppino, all’età di quattro anni, si esibisce per i soldati americani a Capri, dando inizio a un percorso artistico che lo porterà a diventare un’icona della musica italiana.

La fusione di stili e influenze

Peppino di Capri ha saputo mescolare le sonorità napoletane con il rock e il twist, creando uno stile unico che ha conquistato il pubblico. Il film esplora i momenti salienti della sua carriera, dalle partecipazioni al Festival di Sanremo fino al successo planetario di Champagne, un brano che è diventato un classico intramontabile. Ma non è solo la musica a essere al centro della narrazione; il film si addentra anche nella vita privata dell’artista, raccontando le sue relazioni e le sfide personali che ha affrontato lungo il cammino.

La storia d’amore tra Peppino e Roberta, una giovane indossatrice, è uno dei fulcri emotivi del film. La loro relazione, che fornisce ispirazione per l’omonima canzone, si intreccia con la carriera in ascesa di Peppino, ma anche con le difficoltà che affronta. La presenza di amici come Bebè, il suo batterista, e il nuovo amore per Giuliana, una biologa, rappresentano il supporto e la crescita personale che lo porteranno a fondare la sua casa discografica e a vincere Sanremo nel 1973 con Un grande amore e niente più.

Un cast di talento e una colonna sonora iconica

Il film vanta un cast di talentuosi attori, tra cui Francesco Del Gaudio nel ruolo di Peppino da adolescente e adulto, e Arianna Di Claudio nel ruolo di Roberta. La sceneggiatura, scritta da Michele Pellegrini e Maria Sole Limodio, riesce a catturare l’essenza di un’epoca musicale indimenticabile, accompagnata da una colonna sonora che riporta alla mente i successi di Peppino. Champagne – Peppino di Capri non è solo un film, ma un tributo a un artista che ha segnato la storia della musica italiana.