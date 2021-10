Cellulite in autunno: come rimediare velocemente

Sono diverse le donne, a prescindere dal fisico, a dover lottare con i problemi di buccia d’arancia e cellulite in autunno, uno degli inestetismi peggiori a cui si possa andare incontro. Per cercare di prevenirla, bisogna correre ai ripari e il periodo autunnale è considerato uno dei migliori per cominciare a combatterla.

Vediamo alcuni esercizi e consigli utili.

Cellulite in autunno: esercizi

Uno dei problemi maggiormente comuni del sesso femminile e per combatterla è necessario cominciare a giocare d’anticipo. Per riuscire a prevenire e rimediare in modo rapido alla cellulite in autunno, bisogna cercare di ridurre i tempi cominciando a combatterla sin da questo periodo dal momento che ci vuole tempo e bisogna imparare a contrastarla con una azione che sia a 360°.

Per combatterla, si consigliano una serie di esercizi che possono essere molto utili ed efficaci al tempo stesso. Sono una parte molto importante del trattamento della cellulite in autunno, ma affinché siano vantaggiosi e benefici, è necessario abbinarli a una sana alimentazione e prodotti specifici che possano aiutare.

L’attività fisica ha un ruolo molto importante dal momento che stimola la circolazione, aumenta il tono muscolare favorendo anche l’ossigenazione dei tessuti e la rigenerazione cellulare.

Tra gli esercizi anticellulite, lo squat è sicuramente il migliore sia per le gambe che i glutei. Un esercizio del genere aiuta a migliorare il microcircolo soprattutto nelle aree in cui tende a depositarsi maggiormente.

Lo squat si può praticare anche con l’ausilio dei manubri. Un altro ottimo esercizio per bruciare i grassi e ridurre la cellulite in autunno è saltare la corda che stimola la circolazione potenziando i muscoli di gambe e glutei. Si consiglia di saltarla portando le ginocchia al petto per ottenere migliori risultati. Sono tutti esercizi da fare indossando i Winter Leggings, i migliori leggins che aiutano a migliorare l’aspetto della pelle.

Cellulite in autunno: cause

I motivi per cui compare la cellulite in autunno sono diversi e conoscerli è molto importante in modo da attuare i cambiamenti e le modifiche necessarie per riuscire a contrastarla e ridurla in maniera rapida. La cellulite è un inestetismo che tende a manifestarsi soprattutto su addome, cosce, glutei e anche braccia.

Le cause legate alla cellulite in autunno possono essere di vario tipo e dipendere dall’ereditarietà, quindi una predisposizione familiare dovuta a fattori genetici, ma anche una fragilità capillare o sensibilità ormonale possono essere alla base dello sviluppo di questo inestetismo che coinvolge sempre più donne.

Durante la pubertà, si assiste a una serie di cambiamenti nel corpo, per cui gli sbalzi ormonali giocano un ruolo chiave e importante nella cellulite in autunno. Durante il periodo autunnale, la sedentarietà e il fatto che si tenda a uscire poco anche per via delle temperature e del freddo, può essere una delle possibili cause per cui si manifesta la cellulite.

Alcune cause e fattori da non sottovalutare sono tutti quegli sbalzi ormonali dovuti alla gravidanza, al periodo della menopausa, ecc. L’abuso di alcune sostanze come il fumo e il caffè, insieme alle modificazioni dei bioritmi o al poco riposo notturno contribuiscono all’insorgere della cellulite nel periodo autunnale.



