“Fosca Innocenti”, debutta l’11 febbraio 2022 e ha come protagonista Vanessa Incontrada, affiancata da Francesco Arca e da altri volti noti al mondo delle fiction, come quello di Cecilia Dazzi. Scopriamo di più sulla vita e la carriera dell’attrice.

Chi è Cecilia Dazzi

Cecilia Dazzi nasce a Roma il 17 ottobre del 1969 ed è del segno della Bilancia. Se il cognome non vi è nuovo è perché il padre è Tommaso Dazzi, regista e produttore cinematografico.

Cresciuta quindi respirando letteralmente il cinema in casa, nel 1989 studia recitazione all’HB Studio di New York e una volta tornata in Italia lavora come assistente dell’attore di teatro Carmelo Bene.

La carriera dell’attrice

Ufficialmente, Cecilia Dazzi inizia a recitare all’età di 11 anni nei film per la televisione diretti dal padre. Ricordiamo per esempio “L’albero dei diamanti” del 1980 e “Ophiria” del 1983.

Ma il vero debutto per Cecilia arriva qualche anno più tardi con Ettore Scola e il suo film “La famiglia”. Tra i suoi lavori più recenti citiamo invece le serie tv di successo “L’ispettore Coliandro”, “Braccialetti rossi” e “L’isola di Pietro”, con il cantante e attore Gianni Morandi.

Vita privata e curiosità

Cecilia Dazzi ha avuto anche un’esperienza come conduttrice. Insieme a Sabrina Impacciatore infatti, ha presentato “La valigia dei sogni”, un programma di introduzione ai grandi classici della cinematografia trasmesso da La7. L’attrice ha anche scritto i testi di alcune canzoni come “Capelli” per Nicolò Fabi e “Farei di tutto”, per Giorgia.

Per quanto riguarda la vita privata di Cecilia Dazzi sappiamo che è sposata con Lorenzo Tersi, imprenditore vinicolo dal quale, nel 2013, ha avuto due gemelli dai nomi dalle sonorità mitologiche: Odoardo e Ulisse.