Un sogno che diventa realtà

Cecilia Capriotti, una delle showgirl più amate del panorama italiano, ha finalmente realizzato il suo sogno d’amore. Dopo anni di attesa e incertezze, la 49enne ha annunciato il suo matrimonio con Gianluca Mobilia, con cui condivide la vita dal 2014. La coppia, già genitori della piccola Maria Isabelle, di 8 anni, ha scelto una location da favola: l’incantevole isola di Panarea, in Sicilia. La data da segnare sul calendario è il 5 luglio, un giorno che promette di essere indimenticabile.

La scelta della location

La scelta di Panarea non è casuale. Cecilia ha rivelato che è proprio lì che si sono incontrati per la prima volta. “Ero andata con mia mamma e mia sorella, era il primo anno che ero single e non sapevo nulla di quest’isola. Ho cercato su Google ‘l’isola più chic della Sicilia’ e ho trovato Panarea”, ha raccontato la showgirl. Inizialmente, la coppia aveva pensato a un matrimonio intimo, ma alla fine hanno deciso di condividere questo momento speciale con amici e familiari, rendendo l’evento ancora più significativo.

Dettagli del matrimonio

Il matrimonio si preannuncia ricco di dettagli affascinanti. Cecilia indosserà un abito da sogno firmato Elisabetta Polignano, mentre le fedi saranno realizzate da Damiani, simbolo di eleganza e raffinatezza. Gianluca ha svelato che la proposta di matrimonio è arrivata in modo inaspettato durante le nozze di un amico. “Ho chiesto se potevo farlo e lui ha risposto: ‘Così a crudo?'”, ha raccontato, aggiungendo che Cecilia non poteva credere alle sue orecchie. Dopo la festa, Mobilia ha dovuto convincerla a dire di sì, un momento che rimarrà impresso nei loro cuori.

Un viaggio di nozze speciale

Ma non finisce qui! Il viaggio di nozze sarà un’esperienza unica, poiché la coppia ha deciso di portare con sé la loro figlia Maria Isabelle. “Sarà un viaggio in tre”, ha dichiarato Cecilia, sottolineando l’importanza della famiglia in questo momento di gioia. La scelta di un viaggio insieme rappresenta un bellissimo inizio per la loro nuova vita da marito e moglie, un modo per celebrare l’amore e l’unione che li lega.