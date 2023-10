Scopriamo 5 curiosità sul film C’è ancora domani, di Paola Cortellesi. Un lavoro davvero molto importante, che sicuramente riuscirà ad ottenere un grande successo. Si tratta di un dramedy in bianco e nero ambientato nella Roma del Secondo Dopoguerra.

C’è ancora domani: il nuovo film di Paola Cortellesi

Paola Cortellesi è una delle attrici italiane più amate del cinema, grazie alla sua capacità di interpretare tanti ruoli diversi e al suo incredibile talento. Ora ha voluto fare un passo in più, come regista, e questo è un grande orgoglio anche per tutti i suoi fan. Per il suo debutto dietro la macchina da presa ha scelto una strada particolarmente ambiziosa, dando vita ad un dramedy in bianco e nero ambientato nella Roma del Secondo Dopoguerra. Il film parte da una famiglia che qualcuno potrebbe definire tradizionale, composta da Delia, interpretata da Paola Cortellesi, da suo marito Ivano, interpretato da Valerio Mastandrea, e dai loro tre figli. Delia non ha mai sognato di essere nulla di diverso da una madre e una moglie, anche se avere a che fare ogni giorno con un marito che esercita il suo potere come se fosse un padrone, rinfacciando a lei e agli altri i pochi soldi che riesce a portare a casa, non è per niente di aiuto. Inoltre, Delia è anche costretta a fare la badante al suocero Sir Ottorino, interpretato da Giorgio Colangeli, un vecchio dispotico. L’unico sollievo per la protagonista è la presenza dell’amica Marisa, interpretata da Emanuela Fanelli, con cui condivide confidenze e momenti di leggerezza, fino a quando la sua primogenita, interpretata da Romana Maggiora Vergano, decide di sposarsi con Giulio, interpretato da Francesco Centorame, per liberarsi della sua famiglia. Delia riceverà una lettera misteriosa che la aiuterà a trovare il coraggio di sognare un futuro migliore.

C’è ancora domani: 5 curiosità che nessuno ti dice sul film di Paola Cortellesi

Scopriamo insieme alcune curiosità su C’è ancora domani, film molto intimo e delicato di Paola Cortellesi.

C'è ancora domani aprirà la diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 18 al 29 ottobre 2023 all'Auditorio Parco della Musica Ennio Morricone. Ad annunciarlo la direttrice Paola Malanga;

È il primo film di Paola Cortellesi in qualità di regista. Un esordio davvero con il botto, visto che ha deciso di trattare un argomento molto delicato, realizzando un dramedy in bianco e nero che parla di una famiglia nel Secondo Dopoguerra a Roma;

Questa pellicola tratta in modo molto interessante il tema della condizione della donna. Una condizione che negli anni '40 era violenta, ma che purtroppo in alcune situazioni continua ad esserlo. Un tema che rimane sempre molto attuale, trattato con grande delicatezza;

Il film è diretto da Paola Cortellesi, da una sceneggiatura scritta con Furio Andreotti e Giulia Calenda. La fotografia è di Davide Leone, il montaggio di Valentina Mariani e le musiche di Lele Marchitelli. Il film è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Netflix;

Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea hanno già interpretato una coppia sposata nella commedia di Giuseppe Bonito, dal titolo Figli.

