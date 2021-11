20 e l’inizio di una carriera: Caterina De Angelis sta per entrare nel mondo dello spettacolo tramite la nuova serie di Carlo Verdone. In Vita da Carlo interpreterà la figlia del famoso attore romano, studiosa e con un libro sempre in mano.

Figlia d’arte anche nella realtà, sua madre è l’attrice Margherita Buy, che inizialmente non sembrava approvare il sogno di diventare attrice della figlia. Ma Caterina De Angelis chi è? Ecco la storia e il debutto della giovane attrice, presto nelle nostre case grazie alla piattaforma Prime Video.

Chi è Caterina De Angelis

Nata del 2001, Caterina De Angelis è figlia della celebre attrice italiana Margherita Buy e del suo ex-compagno Renato De Angelis, un noto chirurgo di Roma.

Dopo aver ottenuto il diploma in un liceo britannico di Roma, ha iniziato il suo percorso universitario in Scienze cinematografiche presso l’Università di Exeter in Inghilterra, e dovrebbe laurearsi fra circa un anno. Proprio per questo motivo al momento vive a Londra.

La madre la descrive come una ragazza dolce e intraprendente, con cui ha un rapporto intenso e stretto. Caterina racconta di aver sempre ricevuto il sostegno della madre per qualsiasi cosa, a patto di non intraprendere la carriera di attrice come lei.

La stessa ragazza ammette di essere stata spesso incuriosita dal mondo del cinema, evitando però di entrarci a causa della paura del confronto con la madre, attrice rinomata del panorama italiano. Dopo l’annuncio del ruolo in Vita da Carlo però, Margherita Buy si è ricreduta e ha mostrato tutto il suo supporto alla sua unica figlia.

Il debutto con Carlo Verdone

La serie tv targata Prime Video è infatti il primo progetto importante a cui partecipa Caterina De Angelis. In uscita fra le novità di Novembre 2021 della piattaforma streaming di Amazon, Vita da Carlo è una commedia in 10 episodi che racconta in modo romanzato la vita e le vicende quotidiane del celebre attore romano. La giovane attrice avrebbe partecipato ai provini senza dire nulla alla madre; qui ha subito conquistato Laura Muccino, la direttrice del casting, che ha poi proposto il suo provino a Carlo Verdone senza specificare di chi fosse figlia la ragazza. Immediatamente conquistato dalla bravura di Caterina De Angelis, l’ha scelta per interpretare il personaggio della figlia: studiosa, diligente e con un libro sempre in mano.

Secondo il giudizio di Verdone, Caterina potrebbe diventare un’ottima attrice all’interno del panorama italiano, soprattutto grazie ai suoi tempi recitativi perfetti. Anche i genitori di Caterina De Angelis si sono poi congratulati con lei; in particolare Margherita Buy, si è ricreduta completamente sulla figlia, cambiando opinione sulla recitazione e diventano la sua fan più accanita. Se volete vedere con i vostri occhi tutto il potenziale di Caterina De Angelis, potrete farlo a partire da Novembre 2021. La serie è disponibile sulla piattaforma di Amazon, Prime Video.