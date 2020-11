Il naso è una delle caratteristiche più importanti del suo viso e la sua forma ha un effetto nell’aspetto complessivo del volto. La cartilagine naso deformata è uno dei difetti e problemi del setto nasale che possono preoccupare maggiormente. Ecco in cosa consiste e i rimedi naturali per trattarla senza dover ricorrere alla chirurgia.

Cartilagine naso deformata

Il naso, presente nella parte mediana del viso, costituisce la parte fondamentale delle vie respiratorie e olfattive. Formato da cartilagine e ossa che sono parte della sua struttura. La parte ossea è costituita dalle ossa nasali e la mascella, mentre quella cartilaginea riguarda la forma della punta del naso.

In alcuni casi la cartilagine naso, ovvero il tessuto gommoso che divide la cavità nasale in due parti, può essere spinta da un lato causando una deformazione del setto nasale. Se il sangue tende a raccogliersi nella membrana che riveste la cartilagine del setto nasale, può morire e disintegrarsi causando una deformità nella parte centrale.

Una anomalia o deformità che tende ad alterare la funzione nasale e anche l’estetica. Sono molto più comuni di quanto si possa pensare e i soggetti tendono ad avere difficoltà respiratorie e soffrire di una deformità estetica. La cartilagine naso deformata si può correggere per migliorarne la funzionalità. Il setto nasale non è quasi mai rettilineo o mediano, ma presenta delle curve o angolature che danno origine a delle deformità nasali.

Il setto nasale, la parete che dovrebbe dividere il naso in due parti o narici uguali, può presentare delle asimmetrie che possono essere marcate in alcuni casi. Formato dallo scheletro osseo e la cartilagine naso che, se deformata, può portare a sintomi che possono essere molto gravi o invalidanti.

Cartilagine naso deformata: cause

La cartilagine naso deformata è una deformità che può essere dovuta ad alcuni fattori e cause importanti e principali. Le motivazioni possono essere sia congenite, quindi sin dalla nascita, ma anche dovute a eventi traumatici ai danni del naso e del setto nasale. Nel caso fosse una causa congenita, può essere dovuto a un evento accaduto durante lo sviluppo fetale o anche a seguito di un parto alquanto difficoltoso.

Alcuni individui possono nascere con alcune malattie genetiche che portano ad avere la cartilagine naso deformata. Nella maggior parte dei casi, la cartilagine naso deformata può dipendere da traumi che sono accaduti durante l’adolescenza o il corso della vita. Le cadute, anche involontarie oppure gli scontri con i compagni durante le fasi concitate del gioco possono causare problemi alla cartilagine naso.

Gli infortuni sportivi, soprattutto in sport di contatto, quali calcio, rugby, oppure incidenti domestici o anche stradali possono essere una delle conseguenze di questa deformità nasale. Per questa ragione, nel caso si avessero dei problemi a respirare o difficoltà respiratorie, rivolgetevi a un esperto del settore che sicuramente saprà indicarvi la giusta soluzione d’adottare in questo caso.



Il miglior correttore nasale

Per ovviare alla cartilagine naso leggermente deformata e ad altre imperfezioni lievi, come la gobba sul naso, se non volete ricorrere alla chirurgia, sappiate che ci sono soluzioni efficaci e che permettono di farvi risparmiare. La soluzione a cui affidarsi per alcuni difetti di natura lieve del setto nasale, secondo il parere di professionisti del settore e consumatori, è Rhino Correct, considerato il miglior correttore nasale proprio per la sua efficacia.

Un correttore nasale che, se applicato con costanza e regolarità, permette di ottenere ottimi benefici e vantaggi per la forma del naso. Una soluzione e segreto di bellezza consigliato da tantissimi esperti in quanto funziona davvero ed è l’alternativa ideale per coloro che non vogliono sottoporsi a un intervento di rinoplastica. Gli studi, a proposito di questo prodotto, hanno confermato la sua efficacia e dona un risultato naturale senza tutte quelle controindicazioni o effetti collaterali che possono subentrare in un intervento chirurgico.

Grazie ai suoi benefici è riconosciuto universalmente come il correttore naso ufficiale. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo realizzato in materiale anallergico che ha i seguenti benefici per la forma e la bellezza del vostro naso:

Restringe le narici in modo che il viso sia maggiormente armonico e proporzionato

Permette di rendere più sottile il naso dando una forma più omogenea e uniforme al viso

Elimina le imperfezioni

Riduce la gobba sul naso

Modella le gobbe fino a farle scomparire in maniera graduale.

Si applica sul naso con dei cuscinetti in silicone che sono a contatto con la pelle e premono sulla cartilagine del naso, in modo da modellarla e assottigliarla, ottenendo una forma piacevole alla vista e proporzionata al resto del viso. Dalle poche settimane di trattamento è possibile ottenere già dei vantaggi, come una riduzione media di circa due millimetri mensili della dimensione del naso.

Usarlo è molto facile perché basta posizionarlo sul naso per almeno 10 minuti ogni giorno. Possono usarlo tutti, senza alcun problema.

Per chi volesse beneficiare degli effetti di questo prodotto, l’unica soluzione è acquistarlo sul sito ufficiale dal momento che non è reperibile nei negozi fisici o siti di e-commerce. Bisogna riempire il modulo che trovate in fondo alla pagina inserendo i vostri dati personali e inviare l’ordine. Il prodotto è in offerta al prezzo di 49 € invece di 78 per una confezione con la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito, ma anche tramite Paypal oppure alla consegna direttamente al corriere.