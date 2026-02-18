Carolina Rey, carriera e vita privata: tutto quello che c’è da sapere

Scopri il percorso artistico e personale di Carolina Rey: dall'infanzia nel musical al ruolo in tv e radio fino al PrimaFestival di Sanremo

Carolina Rey è un volto consolidato della scena italiana. Nata a Roma il 7 ottobre 1991, ha costruito una carriera che unisce recitazione, canto e conduzione. Ha esordito in età precoce e da allora ha alternato impegni televisivi, cinematografici e radiofonici, dimostrando versatilità professionale.

Le origini di un percorso artistico

La passione per il palcoscenico si manifesta molto presto. A 12 anni Carolina partecipa a un laboratorio di musical, esperienza che avvia una formazione poliedrica.

Nel percorso formativo coltiva sia la recitazione sia il canto, con esperienze in cori e produzioni minori che la introducono al mondo professionale dello spettacolo.

Dal laboratorio al piccolo schermo

Dopo le prime esperienze in musical e produzioni minori, Carolina Rey approda al piccolo schermo. Grazie a quell’avvio diventa volto noto di Rai Gulp, esperienza che la mette in luce davanti a un pubblico giovane. La visibilità acquisita apre le porte ad altri impegni televisivi, tra cui apparizioni su Canale 5.

Parallelamente la carriera si estende alla fiction e al cinema, con ruoli che consolidano la sua presenza scenica.

Il cinema, la musica e i programmi TV

Nel corso degli anni Rey partecipa a diverse produzioni cinematografiche e televisive. Tra i titoli più noti figurano Un medico in famiglia, Poveri ma ricchi e Sconnessi. Il ruolo di maggiore visibilità al cinema arriva con Compromessi sposi, pellicola che la porta sotto i riflettori insieme ad interpreti affermati come Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono.

La pluralità di esperienze testimonia un percorso professionale orientato alla versatilità. I ruoli interpretati hanno ampliato il repertorio recitativo e favorito l’accesso a progetti di maggiore portata. In prospettiva la carriera continua a svilupparsi su più fronti, tra televisione, cinema e produzioni musicali.

Una carriera che unisce recitazione e musica

Nel mercato dello spettacolo Carolina ha sviluppato un percorso professionale che integra recitazione e produzione musicale.

Ha scritto e inciso il brano legato al film Compromessi sposi, dimostrando competenza sia nel canto sia nell’interpretazione.

Questo mix di abilità le ha consentito di affrontare con continuità progetti di natura diversa, dal cinema al palco.

Il ruolo di conduttrice e la voce radiofonica

La carriera televisiva non si è limitata alla recitazione: Carolina ha condotto diversi programmi televisivi e radiofonici.

Tra i format guidati figurano La Tv Ribelle, Versus, lo speciale natalizio dello Zecchino d’Oro, La settima porta e Il boss delle pizze. Nel 2019 ha condotto insieme a Lorenzo Baglioni Un palco per due su Rai 2.

Nel 2026 è stata inoltre protagonista come concorrente del talent di Rai 1 Tale e Quale Show, confermando la capacità di muoversi tra ruoli diversi e di mantenere visibilità su più piattaforme.

Radio, Sanremo e progetti recenti

Dopo l’esperienza in televisione, Carolina ha ampliato la propria attività nel 2026 con incarichi radiofonici e nella produzione di eventi musicali. La transizione conferma la capacità di muoversi tra ruoli diversi e di mantenere visibilità su più piattaforme.

Nel 2026 è entrata a far parte della commissione musicale di Sarà Sanremo, contribuendo alla selezione e alla descrizione artistica dei partecipanti. L’incarico ha messo in luce competenze di valutazione musicale acquisite nei precedenti progetti.

Nello stesso anno è stata scelta come co-conduttrice del PrimaFestival di Sanremo insieme a Ema Stokholma e Manola Moslehi. Nel ruolo ha raccontato i protagonisti della kermesse da prospettive inedite, con interventi dedicati al backstage e agli aspetti creativi degli artisti.

Dal 2026 Carolina è anche speaker per RTL 102.5, esperienza che l’ha avvicinata a un pubblico differente e le ha fornito nuova visibilità. L’approdo alla radio ha ampliato il suo raggio d’azione professionale e la presenza mediatica.

Nel mercato immobiliare la location è tutto; allo stesso modo, nel mercato dello spettacolo la presenza coordinata su più canali determina opportunità professionali e di carriera. I dati di presenza sui media mostrano come la multicanalità aumenti la riconoscibilità degli artisti.

Il mattone resta sempre un paragone utile: come un investimento diversificato riduce il rischio, la presenza su radio, televisione e festival consolida la posizione professionale. Il ruolo a Sanremo rappresenta un punto di sviluppo significativo per i prossimi impegni pubblici.

La vita privata: rapporti e maternità

Il ruolo a Sanremo rappresenta un punto di sviluppo significativo per i prossimi impegni pubblici. Parallelamente, Carolina mantiene una scelta di riservatezza sulla sfera privata.

La giornalista e conduttrice ha avviato una relazione con il produttore cinematografico Roberto Cipullo nel 2015. Dalla coppia è nato il figlio Filippo nel 2018. La separazione è stata resa nota nel 2026. Nei rari interventi pubblici Carolina ha espresso affetto per il ruolo di madre.

Salute e presenza social

Durante l’adolescenza Carolina ha affrontato problemi alla tiroide, informazione che ha condiviso pubblicamente per aumentare la consapevolezza sul tema. Il riferimento a questa condizione ha contribuito a sensibilizzare il pubblico sui controlli endocrinologici.

Sul fronte digitale, il suo profilo Instagram conta migliaia di follower. La presenza social le consente di comunicare direttamente aggiornamenti professionali e occasionali riferimenti alla vita privata, pur mantenendo un approccio controllato e selettivo.

Una professionista in continua evoluzione

Carolina Rey è un’artista poliedrica: attrice, conduttrice, cantante e speaker radiofonica. La sua carriera si è sviluppata attraverso tappe differenziate e complementari. In Italia la sua esperienza è riconosciuta anche nel contesto musicale grazie alla partecipazione al PrimaFestival e al ruolo in commissione a Sarà Sanremo. Questi incarichi confermano il riconoscimento professionale maturato nel settore.

Oggi continua a misurarsi con progetti mediatici e creativi, alternando registri artistici senza perdere coerenza con il percorso. Nel mercato immobiliare la location è tutto: analogamente, nel mondo dello spettacolo la visibilità e il tempismo determinano opportunità e scelte di carriera. I dati di visibilità e le scelte di comunicazione mostrano una preferenza per un approccio controllato e selettivo; la professionista mantiene aggiornamenti professionali pubblici, con occasionali riferimenti alla vita privata. Per i prossimi mesi è atteso il proseguimento di impegni televisivi e radiofonici, che consolideranno la sua presenza mediatica.