Carolina Marconi: “Ho preso 14kg durante la chemio, ma non mi arrendo”

Carolina Marconi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e sulla sua lotta contro il cancro e ha confessato di aver assunto 14kg durante la chemioterapia.

Carolina Marconi e la chemioterapia

Carolina Marconi ha finalmente concluso le sue sedute da chemioterapia e oggi sta cercando di prendersi cura di se stessa attraverso uno stile di vita sano e una buona alimentazione.

Per la showgirl il percorso di guarigione è ancora lungo, ma finora lei stessa ha confessato di aver potuto tirare un sospiro di sollievo se non altro per aver concluso la chemio. Attraverso i social la showgirl ha raccontato ai fan i dettagli e i retroscena della sua vita attuale e ha ammesso di aver assunto 14 kg durante la chemioterapia.

“La cura ormonale ti gonfia tanto e provoca dolori alle ossa ma ho trovato il giusto equilibro ..una bella camminata tutti i giorni bruciando circa 300 calorie ..

i risultati sono lenti ma si incomincia ad intravedere qualcosa … ho capito più fai sport meno acciacchi hai ,chiaramente con le dovute accortezze ..ho preso durante il percorso di chemio 14 kg ..ne ho buttati 4 con fatica ma ne restano ancora un po’. Comunque nn mi arrendo, mi sento benissimo la prima cosa e’ la salute soprattutto mentale..ho l entusiasmo di una bimba piccola..ho voglia di fare tante cose ,ho voglia di aggiungere più vita agli anni ,non più anni alla vita .speriamo solo che questa guerra finisca presto vi voglio bene”, ha scritto.

Carolina Marconi: il desiderio di un figlio

Carolina Marconi non ha fatto segreto di desiderare presto un figlio suo. Per due anni la showgirl dovrà sottoporsi a una cura ormonale e per questo lei stessa ha confessato che non potrà cercare una gravidanza, ma ha anche svelato che sarebbe disposta ad adottare un bambino pur di esaudire il suo sogno.