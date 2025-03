Un Carnevale indimenticabile nel cuore di Napoli

Il Carnevale è un momento di festa e creatività, e quest’anno Napoli ha saputo stupire con un evento straordinario: il ballo di Carnevale sotterraneo. Si è tenuto nell’affascinante Agorà Morelli, un luogo che ha saputo trasformarsi in un palcoscenico di colori, musica e solidarietà. Organizzato dall’Associazione Borbonica Sotterranea, Visivo Comunicazione e Agorà Morelli, l’evento ha avuto come obiettivo principale il sostegno al progetto “Accoglienza Famiglie” della Fondazione Santobono Pausilipon.

Un’atmosfera magica e coinvolgente

All’arrivo, gli ospiti sono stati accolti con maschere colorate, un elemento fondamentale che ha arricchito l’esperienza del ballo. L’arte e la cultura si sono fuse in un’atmosfera glamour, dove ogni dettaglio era pensato per stupire. Gianluca Minin, presidente dell’Associazione Borbonica Sotterranea, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo, che non solo celebrano la tradizione ma promuovono anche la solidarietà. “Abbiamo vissuto un evento ricco di suggestioni, che ha contribuito a valorizzare un luogo unico al mondo”, ha dichiarato.

Un evento all’insegna della beneficenza

Il ricavato della serata è stato destinato alla Fondazione Santobono Pausilipon, che offre supporto alle famiglie dei piccoli pazienti. Grazie a questo evento, sono stati ristrutturati e arredati tre appartamenti per accogliere i familiari, un gesto che dimostra quanto sia importante unire divertimento e solidarietà. La serata è stata animata da un dj set di Fernando Opera e da performance live che hanno incantato gli ospiti, rendendo il Carnevale sotterraneo uno degli eventi più attesi della stagione.

Un successo di partecipazione e creatività

La partecipazione è stata straordinaria, con molti imprenditori campani che hanno sostenuto l’iniziativa. Massimo Vernetti, Giosuè Ippolito e altri hanno contribuito con entusiasmo, dimostrando che Napoli è una città che sa unire cultura, arte e solidarietà. Questo Carnevale non è stato solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza di aiutare chi ha bisogno, creando un legame tra divertimento e responsabilità sociale.