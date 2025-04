Un anniversario indimenticabile a Roma

Il 9 aprile è stato un giorno speciale per Re Carlo e la Regina Camilla, che hanno festeggiato il ventesimo anniversario di nozze in un contesto da favola: Roma. La capitale italiana ha fatto da sfondo a una serie di eventi che hanno messo in risalto non solo l’amore tra i due sovrani, ma anche il legame profondo tra Italia e Gran Bretagna. La giornata è iniziata con un banchetto di Stato al Quirinale, ospiti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma il momento più emozionante è stato senza dubbio il discorso storico di Carlo al Parlamento italiano, un evento senza precedenti per un sovrano britannico.

La Regina in abito da sposa: un gesto simbolico

Camilla ha voluto rendere omaggio a questo giorno speciale indossando l’abito da sposa che aveva scelto vent’anni fa. Questo gesto non solo ha suscitato emozione tra i presenti, ma ha anche rappresentato un forte simbolo di continuità e amore. La Regina ha sfoggiato un look semplice ma elegante, composto da un soprabito bianco e un vestito a campana, entrambi firmati dall’atelier Robinson Valentine. Non è la prima volta che Camilla ripropone il suo abito nuziale; nel 2007, infatti, era stata la prima della Famiglia Reale a riciclare il suo vestito da sposa, dimostrando un approccio moderno e sostenibile alla moda.

Un tour tra arte e cultura a Ravenna

Dopo la magica giornata a Roma, Carlo e Camilla si sono spostati a Ravenna, dove hanno continuato a celebrare il loro amore e la cultura italiana. La visita alla tomba di Dante Alighieri, seguita da un tour dei monumenti storici come San Vitale e Galla Placidia, ha permesso ai sovrani di immergersi nella bellezza e nella storia del nostro Paese. La Regina ha anche visitato il Museo di Byron, un omaggio alla letteratura e alla cultura che ha influenzato profondamente l’arte britannica. Questo viaggio non è solo una celebrazione del loro amore, ma anche un modo per rafforzare i legami culturali tra le due nazioni.