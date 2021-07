Sta molto facendo discutere quella che pare essere la scelta dell’influencer inglese Carla Bellucci di partorire in diretta: ecco chi è e le sue parole, che sembrano smentire la notizia riportata da tutti i magazine italiani.

Carla Bellucci chi è

Carla Bellucci è una famosa influencer inglese di 39 anni. Molto seguita su Instagram, in cui ha un parterre di ben 122 mila followers, sta spopolando soprattutto su Onlyfans.

Biondissima e dagli occhi di ghiaccio, posta principalmente foto che la ritraggono in posa e sempre impeccabile. Su Onlyfans, invece propone ai suoi abbonati degli scatti in bikini e in intimo. Ha infatti dichiarato di guadagnare molto bene con questo social e di voler continuare senza però cedere alle foto nude o a materiale pornografico.

Madre di 3 figli, è in attesa del quarto.

Il suo nome, fino a poco fa sconosciuto in Italia, è salito agli onori della cronaca dopo una miriade di articoli sul web, nei quali si raccontava di come la Bellucci avesse accettato di partorire in diretta proprio su Onlyfans, per un compenso di 10 mila sterline, poco meno di 12 mila euro.

Carla Bellucci chi è: parto in diretta

Molti magazine italiani hanno dato la notizia di un possibile parto in diretta dell’influencer inglese Carla Bellucci. A seguito di ciò, sono stati moltissimi i commenti negativi che le sono arrivati. Esasperata da tutte le critiche ricevute, ha rilasciato un’intervista al giornale Cosmopolitan, in cui smentisce la notizia del parto live.

Secondo quanto raccontato in precedenza, infatti, sembrava che l’influencer britannica avesse acconsentito a partorire in diretta su Onlyfans per la cifra di 12 mila euro. Una notizia che ha fatto arricciare il naso anche ai più social tra gli influencer, che hanno visto in questa scelta non solo una violazione della privacy ma anche una mancanza di rispetto per il momento e per il bambino appena nato.

Quel che è vero è che effettivamente le sono stati offerti dei compensi per partorire in diretta: dall’Inghilterra 10 mila sterline e dall’Italia 15 mila euro. Nessuna offerta è stata ad oggi accettata.

Carla Bellucci chi è: la verità dell’influencer

Secondo le parole rilasciate dall’influencer inglese al magazine italiano Cosmopolitan, pare che non abbia mai accettato di partorire in diretta. Ha infatti raccontato:

Inizialmente raccontai solamente che un fan mi offrì 10 mila sterline per trasmettere il parto in streaming. Ma non ho mai detto che l’avrei fatto e né che sarebbe stato su Onlyfans. Se decidessi di trasmettere in streaming il parto potrei trovare molti altri canali.

Non ha però escluso la possibilità di un parto live. Il termine per la gravidanza è previsto per la fine di settembre e pare che la Bellucci stia prendendo in esame varie possibilità: