Capi personalizzabili e su misura: come realizzarli in pochi passaggi

Sfoggiare capi sempre nuovi e originali, allontanandosi dal fast fashion e puntando sulla ricercatezza di ogni dettaglio, si rivela spesso piuttosto complicato. Gli armadi sono già pieni e rivoluzionare il guardaroba è una delle imprese più difficili. Scegliere cosa eliminare, cosa può essere indossato di nuovo dopo tanti anni e di cosa proprio non si può fare a meno non è così semplice, soprattutto per i più indecisi amanti della moda. Se vuoi sfoggiare massima eleganza, senza rinunciare alla comodità degli outfit più casual, servirono capi cuciti solo per te. Ma come avere capi su misura a prezzi accessibili? A offrire una soluzione irresistibile è Summisura, che dispone di una vasta gamma di abbigliamento adatta ai gusti di ciascuno e perfetta per ogni evento.

Sumissura, tutta la qualità di abiti personalizzati e su misura

Sumissura è un brand di classe che offre capi su misura famosi per la loro bellezza, il fascino raffinato che li contraddistingue e l’alta qualità dei tessuti. Produzione artigianale, 100% su misura, massima personalità, garanzia di perfetta vestibilità e confezione e consegna in 3 settimane: sono questi i principali punti di forza di un brand che offre esclusività ai propri clienti, garantendo sempre massima eleganza e contando su tecnologie moderne e innovative.

Fondata nel 2013, Sumissura è diventata il principale e-commerce di abbigliamento su misura per le donne. Trovare a prezzi accessibili i migliori abiti ad hoc, su misura solo per sé, sembrava impossibile fino a pochi anni fa. A offrire la soluzione giusta ci pensa Sumissura, che con le sue collezioni sempre eleganti e alla moda rivoluziona il settore e propone ai clienti capi su misura e sempre accessibili. Finora sono più di 250.000 i clienti che hanno scelto il servizio online di Sumissura.

L’obiettivo dell’azienda è chiaro e dimostra l’intraprendenza di un brand che ha molto da offrire. La sua mission è tarata appositamente sulle esigenze del cliente, affinché si senta sempre unico e valorizzato. L’intento, infatti, consiste nel “dare a tutti l’opportunità di avere un guardaroba unico, con capi comodi, eleganti e dalla vestibilità”.

Quella di Sumissura è una moda esclusiva, innovativa e di qualità: ogni capo, infatti, è unico e differente. Non solo: al contempo, è l’inclusione un altro punto di forza del brand. Sumissura, infatti, vuole assicurare alle donne una totale libertà creativa, indipendentemente dal loro stile, dai gusti personali o dalla taglia. Così ogni donna può sentirsi davvero a proprio agio con sé stessa e il proprio corpo. A tutte le donne viene data la possibilità di realizzare abiti personalizzati e in linea con le proprie caratteristiche fisiche, perfetti per qualsiasi personalità. I capi su misura soddisfano i gusti più originali, stravaganti e speciali, rispettando le forme di ogni donna ed esaudendo i loro desideri. Con Sumissura non ci sono limiti alla propria creatività. Ciascuna può delineare preferenze, esprimere i propri gusti e soddisfare qualsiasi sfizio, restando lontane dai diktat e dalle tendenze del fast fashion. Look casual o chic, gusto classico o innovativo, Sumissura è il brand giusto per le donne che amano l’abbigliamento sartoriale su misura, senza dimenticare la convenienza.

Con Sumissura la tecnologia si mette al servizio dell’artigianato. Così è possibile offrire eccezionali capi su misura al miglior prezzo, anche a distanza, restando comodi a casa propria. Per le sue collezioni, Sumissura si serve di un configuratore 3D intuitivo. Realizzare l’abito o l’accessorio perfetto per te non è mai stato così semplice. Dopo aver selezionato il capo preferito, è sufficiente lasciarsi guidare dal configuratore 3D per definire ogni dettaglio del prodotto: con Sumissura ogni sogno diventa realtà.

Per personalizzare al meglio i tuoi capi preferiti è possibile scegliere tra modelli diversi, sbizzarrendosi grazie a una vasta gamma di tessuti, colori e tagli e dando libero sfogo alla propria fantasia. Da semplice cliente diventi stilista: il passo non è mai stato così breve.

Sumissura dimostra di essere pienamente al passo con i tempi, offrendo una moda attenta alla sostenibilità. Il brand si schiera dalla parte del consumo consapevole: con un’attenta ricerca di tessuti di qualità, con Sumissura si possono creare dei veri e propri must-have. I suoi capi non passano di moda e possono essere sfoggiati per anni. Inoltre, il cliente realizza in prima persona i look preferiti, conferendo un valore emotivo in più e rendendo più speciale il proprio armadio.

I capi di Sumissura

I capi di Sumissura si adattano al corpo di ciascuno e soddisfano tutti i gusti. Modelli diversi, centinaia di tessuti e opzioni di design variegato rendono lo shopping di Sumissura un’esperienza unica e divertente. Con Sumissura crei tu la moda che preferisci e i problemi di taglia svaniscono.

L’azienda produce solo capi che verranno presto indossati, confermando la sua attenzione per la sostenibilità. In questo modo, si evitano gli overstock: ogni capo di abbigliamento non è sprecato o non venduto. Le ampie collezioni offerte da Sumissura si concentrano su tessuti sostenibili e di qualità. Inoltre, l’azienda ottimizza i processi di produzione per ridurre l’impatto ambientale.

La giacca del tailleur da indossare con i jeans, il tailleur con pantalone bianco per le spose moderne, il tailleur gonna, un trench casual da indossare nelle serate di primavera o un bel vestito aderente ideale per le cene romantiche: per ogni occasione, Sumissura ha un outfit. I suoi capi sono adatti da sfoggiare per andare in ufficio, incontrarsi con amici o parenti, ma anche per gli eventi più importanti, nozze comprese. Il matrimonio è il giorno più importante della vita di ognuno. Tutto deve essere impeccabile: la location più elegante, le decorazioni più raffinate, i fiori più profumati, la chiesa, i pasti deliziosi, gli invitati e naturalmente gli abiti. L’outfit da matrimonio prevede abbinamenti fini e ricercati, gusto di classe e stile sempre originale. È un giorno unico e osare non è mai sbagliato. Importante sentirsi a proprio agio con il look scelto, da sfoggiare con naturalezza e disinvoltura. Bisogna muoversi con facilità e sentirsi sempre incredibilmente belli. Ma come fare la scelta migliore? Sumissura mette a disposizione dei futuri sposi tutto l’occorrente e ognuno può scegliere ciò che preferisce secondo i propri gusti.

Tutti i capi sono fatti a mano, uno per uno. Sumissura offre ai clienti:

Camicia donna su misura , da personalizzare scegliendo tra più di 150 tessuti;

, da personalizzare scegliendo tra più di 150 tessuti; Giacche , create personalmente secondo il proprio stile e la propria taglia;

, create personalmente secondo il proprio stile e la propria taglia; Trench , l’impermeabile preferito e personalizzato con tutti i dettagli che desideri;

, l’impermeabile preferito e personalizzato con tutti i dettagli che desideri; Abiti , personalizzati in pochi click e adatti a qualsiasi esigenza. Si può scegliere tra modelli eleganti perfetti per le cerimonie e altri meno formali da sfoggiare tutti i giorni per gli impegni quotidiani;

, personalizzati in pochi click e adatti a qualsiasi esigenza. Si può scegliere tra modelli eleganti perfetti per le cerimonie e altri meno formali da sfoggiare tutti i giorni per gli impegni quotidiani; Abiti da sera , sfoggiando un dress code formale elegante e fatto apposta per te;

, sfoggiando un dress code formale elegante e fatto apposta per te; Smokings , da comporre con tessuto, risvolti, fitting, fodera interna e molto altro ancora;

, da comporre con tessuto, risvolti, fitting, fodera interna e molto altro ancora; Cappotto di lana , il capospalla che più ti piace e perfetto per le tue misure;

, il capospalla che più ti piace e perfetto per le tue misure; Bluse personalizzate e su misura per le clienti;

personalizzate e su misura per le clienti; Tailleur, scegliendo tra pantaloni o gonna puoi selezionare il tessuto che preferisci su un ventaglio di 150 modelli diversi, tante fantasie e molti colori.

I migliori tailleurs da donna

Sumissura offre i migliori abiti da cerimonia e i capi casual da indossare tutti i giorni, offrendo sempre un perfetto connubio tra semplicità, eleganza e modernità. I capi di Sumissura sono sempre personali e personalizzabili, sempre unici e di qualità. Tailleur, trench, blazer, abiti, camicie e persino scarpe: la vasta gamma di abbigliamento proposta da Sumissura soddisfa le esigenze di tutti e anche i gusti più ricercati e sofisticati, non andando mai fuori moda.

Tra i capi da scegliere e sfoggiare, ci sono i tailleurs da donna. Il cliente può disegnare il proprio tailleur scegliendo tra una vasta gamma di personalizzazioni. In particolare, è possibile scegliere l’opzione preferita tra: