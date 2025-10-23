Capelli secchi: le soluzioni migliori

La chioma è parte del fascino e della bellezza. Quando si tratta di cuoio capelluto sono diverse le soluzioni raccomandate. Nel caso dei capelli secchi, poi, che appaiono poco lucenti e difficili da acconciare, il problema può essere più grande. Qui le soluzioni indicate per questa chioma e come applicarli.

Capelli secchi

Chi ha i capelli secchi è facilmente riconoscibile in quanto la chioma appare spenta, arida e opaca quasi da effetto paglia.

Si spezzano facilmente e vanno incontro a doppie punte che può essere difficile eliminare o comunque provare a pettinare e ad acconciare nel modo migliore.

A prescindere dalle cause, ci sono alcuni rimedi da usare. I balsami senza risciacquo aiutano per esempio a prendersi cura dei capelli in questo stato permettendo così di ammorbidirli. Sono una soluzione rapida che si trova in formato spray da applicare sui capelli bagnati o asciutti.

L’uso dei balsami per capelli secchi dona una migliore tonicità alla chioma. L’uso di shampoo poco aggressivi e di lozioni a base di cheratina è sicuramente la soluzione indicata per una chioma del genere. Si consiglia anche di applicare degli oli a base di mandorla o di noce.

In estate quando il capello è maggiormente soggetto a determinati fattori ambientali è bene proteggerli con dei cappelli o degli oli ma anche gel e spray dalle proprietà idratanti come burro di karitè od olio di jojoba che sicuramente hanno effetti benefici sulla chioma.

Capelli secchi: cause

Sono diverse le cause per cui alcune persone hanno i capelli secchi. Una delle principali dipende sicuramente da qualche squilibrio ormonale o anche da fattori ambientali. Possono costituire un problema in quanto sembra che il capello secco sia sinonimo di trascuratezza considerando l’effetto paglia della chioma.

Le cause possono essere di origine interna, quindi dipendente dall’organismo, ma anche esterna per cui riguardano fattori ambientali. Tra questi ci sono sicuramente il sole, il vento e anche l’acqua salata del mare soprattutto durante la stagione estiva per cui un’attenzione adeguata è indicata.

Alcuni trattamenti, come le tinture, le decolorazioni sono la causa dei capelli secchi insieme a detergenti e prodotti non indicati per il proprio cuoio capelluto. Possono anche essere il risultato di un’attività sebacea molto scarsa per cui il capello en risente mostrando la secchezza.

Ci sono poi alcuni fattori come l’alimentazione a cominciare da una dieta troppo rigida e priva di determinati nutrienti quali vitamine o grassi essenziali. Variare la propria dieta e alimentazione contribuisce a migliorare la salute del capello adottando anche i giusti accorgimenti.

Capelli secchi: prodotti

Sono diversi i prodotti da usare e comprare direttamente online per la chioma e su Amazon si trovano offerte da non perdere. Cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto la classifica mostra tre formule indicate per i capelli secchi da usare per la chioma con una descrizione di ognuno.

1)Revlon professional Uniqone hair treatment

Un trattamento privo di risciacquo per i capelli secchi o danneggiati. Dona una serie di benefici alla chioma. I capelli risultano protetti e si riesce facilmente a districare i vari nodi. Si consiglia di applicare il prodotto sul capello bagnato per poi lavorare con le mani e pettinare.

2)Karseell maca care system maschera capelli

Una Maschera capelli professionale a base di collagene che ripara i danni dovuti a colorazioni, tinture, ecc. I capelli sono più forti grazie all’olio di argan e di cocco. Una formula che riduce l’effetto crespo per capelli ordinati e sani.

3)L’Oréal Professionnel Paris olio 10 in 1 multiuso

Un olio per i capelli secchi e danneggiati che va a proteggere la chioma. Un prodotto che fornisce il giusto nutrimento, l’idratazione e anche riparo dalle doppie punte. I capelli appaiono subito ristorati e lucenti.

Oltre ai prodotti per capelli secchi anche gli errori da evitare per una bella chioma.