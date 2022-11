Capelli ricci rovinati: come rimediare naturalmente

Ogni riccio un capriccio recita un proverbio e, per quanto riguarda questo tipo di capigliatura, è esattamente così. Per evitare di avere capelli ricci rovinati è bene cercare di usare dei prodotti che siano adatti e specifici per questo tipo di capigliatura. Scopriamo insieme come fare e quale rimedio naturale applicare.

Capelli ricci rovinati

I capelli ricci possono apparire opachi e poco lucenti rischiando di rovinarsi, oltre a essere privi di lucentezza e di morbidezza. Per tornare quindi ad avere ricci che siano perfetti e belli, bisogna puntare su tre fronti essenziali e fondamentali, ovvero il taglio, il colore, il nutrimento e anche l’idratazione.

Nel caso di capelli ricci rovinati potrebbe essere utile dare una spuntatina al capello in modo che possa crescere più forte ed essere maggiormente robusto. In questo modo si riparano ed eliminano le punte danneggiate permettendo una crescita sana e rigogliosa del proprio capello. Molto importante anche scegliere dei prodotti che siano adatti al proprio capello.

Potrebbe essere molto utile in caso di capelli ricci rovinati optare per una maschera per la chioma che sia specifica come Curly Style che li nutre. Basta semplicemente lavare il capello per poi applicare la maschera per un po’ di tempo. Si consiglia di applicare la maschera almeno una volta a settimana in modo da prendersi cura dei capelli.

Il balsamo è un’altra possibile soluzione per i capelli ricci da lasciare in posa per alcuni minuti e facendo in modo che penetri nelle profondità del capello. Meglio usare un pettine a denti larghi che, partendo dalle punte e risalendo verso le radici, permetta di districare i nodi che solitamente si formano nei capelli ricci.

Capelli ricci rovinati: cause

I capelli ricci sono particolari e necessitano della massima idratazione per non rovinarsi ed evitare che possano avere un effetto crespo, molto odiato e temuto. Possono anche danneggiarsi o spezzarsi per una serie di motivi e di fattori che li rovinano non sempre riuscendo ad acconciarli o pettinarli nel modo migliore.

Il calore e le sostanze chimiche contenute in determinati prodotti che si usano per nutrire e trattare il capello possono rovinarli. Una delle prime cose che si nota in un capello riccio è proprio la mancanza di lucentezza e di luminosità. Possono anche essere secchi o ricchi di doppie punte, ma sarebbe meglio non disperare poiché con i giusti trattamenti possono tornare lucidi.

Usare dei prodotti come lo shampoo o il balsamo a base di elementi dannosi o sostanze chimiche non fa bene ai capelli ricci dal momento che li rovina ulteriormente. In tal caso, sarebbe meglio optare per rimedi e soluzioni naturali che sono specifici per il benessere di una chioma riccia. Mglio poi puntare su prodotti che abbiano proprietà idratanti e nutrienti.

Una delle cause per cui tendono a rovinarsi è sicuramente il lavaggio frequente. In questo caso sarebbe meglio lavarli a giorni alterni facendo lo shampoo almeno 2 o 3 volte a settimana, soprattutto se sono molto secchi. Potrebbe essere utile una cuffia da doccia in modo da proteggerli dall’umidità che può danneggiarli.

Capelli ricci rovinati: miglior rimedio naturale

Per proteggere i capelli ricci rovinati e fare in modo di dare alla chioma tutti i nutrienti necessari, bisogna applicare prodotti ben specifici, tra cui una maschera per la capigliatura. La migliore, attualmente, è proprio Curly Style, una maschera che si prende cura del capello, nutrendolo e proteggendolo.

Con questa maschera si ha una tenuta flessibile e di lunga durata. Una soluzione a base naturale particolarmente innovativa che cura e protegge il capello riccio, arricciandolo, senza causare danni o difficoltà al capello. Funziona così bene e con risultati certi grazie anche agli ingredienti naturali al suo interno come l’olio di argan che ha proprietà nutrienti e la vitamina E che sono di ottima qualità, che dona una chioma lucente.

Grazie ai suoi benefici, è riconosciuto come la migliore soluzione professionale naturale per i capelli.

Per chi volesse sapere di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto italiano progettato e ideato nei laboratori, oltre a essere raccomandato dagli esperti, ma anche dai consumatori che affermano si tratti di una soluzione che non solo aiuta a dare volume al riccio, ma permette anche di garantire un aspetto sano al capello. Molto facile da usare perché bisogna applicarla sul capello bagnato, lasciare in posa per poi asciugare e conferire un aspetto luminoso alla capigliatura.

Non disponibile, per l’esclusività e originalità, online o negozi, ma solo sul sito ufficiale del prodotto anche per non andare incontro a imitazioni. Si compila il modulo dell’ordine con i dati personali per poi attivare la promozione di due confezioni a 49,99€ anziché 99 per pagamento con Paypal, carta di credito e contanti alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.