Scopri come le star over 40 hanno conquistato il red carpet con i loro capelli lunghi e affascinanti.

Il fascino dei capelli lunghi sul red carpet

Il red carpet dei Bafta 2025 ha visto un trionfo di capelli lunghi, con le star over 40 che hanno saputo catturare l’attenzione di tutti. Non solo paillettes e strass, ma anche chiome fluenti che hanno esaltato la femminilità e la bellezza senza tempo. Celebrità come Gwendoline Christie, Demi Moore, Pamela Anderson e Anna Kendricks hanno dimostrato che l’eleganza non ha età, sfoggiando acconciature che hanno rubato la scena a giovani icone come Ariana Grande e Selena Gomez.

Gwendoline Christie: un omaggio agli anni 2000

Tra le star più sorprendenti, Gwendoline Christie ha fatto parlare di sé con un’acconciatura che ricorda i fasti degli anni 2000, ispirata alla famosa era di Christina Aguilera. Con capelli lunghi fino ai fianchi, ha utilizzato extension di un biondo quasi platino, arricchendo il suo look con fiocchi neri e treccine vichinghe. Questo stile audace ha dimostrato che anche dopo i 40 anni è possibile osare senza perdere in eleganza. Per bilanciare l’effetto della sua chioma, ha optato per un trucco leggero, puntando sugli occhi con un eyeliner nero che metteva in risalto il suo sguardo.

Demi Moore e la sua chioma lucente

Demi Moore, a 62 anni, continua a essere un’icona di bellezza. Sul tappeto rosso, ha sfoggiato una chioma lucente e a effetto glossy, mantenendo il suo stile distintivo. I capelli lunghi e sciolti sulle spalle hanno esaltato il suo fascino, dimostrando che la bellezza non conosce limiti di età. La sua presenza ha confermato che i capelli lunghi possono essere un simbolo di eleganza e raffinatezza, indipendentemente dagli anni che passano.

Anna Kendricks: eleganza senza tempo

Infine, Anna Kendricks, che si avvicina ai 40 anni, ha scelto lunghezze setose e onde ben definite per il suo look. Con una riga laterale e punte più pronunciate, la sua acconciatura ha esaltato il suo balayage caldo, creando un effetto armonioso con il trucco intenso e i gioielli di Bulgari. La scelta di un hairstyle così curato ha messo in risalto non solo la sua bellezza, ma anche la sua personalità, dimostrando che ogni dettaglio conta quando si tratta di apparire sul red carpet.