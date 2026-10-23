Benedetta Porcaroli sorprende il red carpet con un raccolto disordinato, la nuova frontiera dei capelli 2026.

Durante l’ottava edizione della Festa del Cinema di Roma, Benedetta Porcaroli ha presentato il film “7 anniversari” con un’acconciatura che ha rapidamente catturato l’attenzione dei fashion blogger e dei professionisti del settore. Il look, definito raccolto disordinato, unisce la spontaneità di uno stile “messy” a una precisione curata negli ultimi centimetri, creando una chioma che sembra uscite da un romanzo gotico. La scelta di un colore castano intenso, sfumato sui riflessi autunnali, ha sottolineato la transizione dalla biondezza tipica delle prime stagioni alla tendenza capelli 2026 più calda e avvolgente.

Dettagli del look sul red carpet

Il risultato finale è stato un semi-raccolto che lascia libere le ciocche intorno al viso, creando un effetto di volume naturale e leggermente scompigliato. Gli hairstylist Gianni Crispino e Simone Belli hanno optato per una coda bassa, posizionata al centro della schiena, ma hanno evitato la tradizionale fissatura alla nuca. Le ciocche sono state intrecciate in modo casuale, richiamando l’iconica Brönte Hair, una corrente che prende spunto dalle figure ribelli della letteratura gotica e dal cinema di Margot Robbie. Il risultato è apparso fluido, privo di lucidi eccessivi e con un movimento che ricorda le onde di un mare agitato.

Le tecniche dietro l’acconciatura

Per ottenere il raccolto mess di Porcaroli, i professionisti hanno iniziato con una preparazione delicata: i capelli sono stati lavati con uno shampoo nutriente e asciugati a mano per mantenere la texture naturale. Successivamente, è stato applicato un spray protettivo leggero per evitare l’effetto crespo. La chiave è la sezione delle lunghezze a metà della chioma, che è stata avvolta in un nastro immaginario, creando la base della coda. Le ciocche libere sono state poi modellate con dita e una spazzola a setole morbide, senza alcun uso di ferro o piastra, per preservare la morbidezza e il look effortless tipico della tendenza.

Come ricreare l’acconciatura a casa

Chi desidera imitare il risultato può seguire questi passaggi: 1) lavare e asciugare i capelli lasciandoli leggermente umidi; 2) applicare un spray termo-protettivo e, se necessario, un po’ di mousse leggera per volume; 3) raccogliere le metà lunghezze in una coda bassa, fissandola delicatamente con una piccola molletta; 4) slegare alcune ciocche attorno al viso, accarezzandole con le dita per creare l’effetto disordinato; 5) terminare con una leggera nebulizzazione di spray fissante opaco per mantenere la piega senza renderla lucida. Il trucco finale consiste nel non tirare la chioma, ma lasciarla flossare naturalmente, così da riprodurre la stessa leggerezza vista sul red carpet.

Il make-up che accompagna il look

Il trucco, curato da Nicoletta Pinna, ha voluto enfatizzare gli occhi con una matita nera intensa, lasciando labbra e guance quasi nude. Questa scelta di make-up minimalista ha permesso al capello di restare al centro dell’attenzione, conferendo a Porcaroli un’aria di eleganza moderna e di effortless chic.