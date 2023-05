Cannes 2023, Le Retour: uscita, trama e cast del film

Le Retour è il nuovo film della regista francese Catherine Corsini, presentato in concorso a Cannes 2023. Un film dalla trama molto intensa e profonda, che sicuramente riuscirà a conquistare il pubblico.

Le Retour: uscita, trama e cast



Le Retour è il nuovo film della registra francese Catherine Corsini, presentato in concorso a Cannes 2023. Si tratta della storia di Khédidja, una donna di servizio che lavora per una ricca famiglia parigina che le offre di prendersi cura dei bambini per un’estate in Corsica. Per lei e le sue due figlie, Jessica e Farah, rappresenta la possibilità di tornare sull’isola che hanno lasciato quindici anni prima in tragiche circostanze. Mentre Khédidja lotta con i suoi ricordi, le due figlie si lasciano andare alle tentazioni dell’estate, con le prime esperienze amorose. Il viaggio darà loro anche l’occasione di scoprire una parte nascosta della loro storia personale. Interpretato da Aïssatou Diallo Sagna, Suzy Bemba, Esther Gohourou, Virginia Ledoyen e Denis Podalydès, il film Le Retour uscirà anche in Italia durante il 2023 con la distribuzione a cura di I Wonder Pictures.

Il cast completo è formato da:

Aissatou Diallo Sagna, nel ruolo di Khédidja;

Suzy Bemba, nel ruolo di Jessica;

Esther Gohourou, nel ruolo di Farah;

Lomane de Dietrich, nel ruolo di Gaia;

Cedric Appietto, nel ruolo di Marc-Andria;

Harold Orsoni, nel ruolo di Orso;

Mari-Ange Géronimi, nel ruolo di Michelle;

Virginie Ledoyen, nel ruolo di Sylvia;

Denis Podalydès, nel ruolo di Marc.

La storia raccontata in Le Retour prende spunto da esperienze vissute in prima persona dalla regista, ma anche dalla cosceneggatrice 35enne, Naila Guiguet, la cui madre è di origini senegalesi.

Le Retour: la trama e le polemiche

Questo film racconta un ritorno molto particolare. Khédidja, 40enne di origini africane, con il volto rassegnato e malinconico, torna in Corsica per lavoro, dove 15 anni prima viveva con la sua famiglia. La donna era stata costretta da circostanze tragiche e misteriose a lasciare l’isola senza più tornare, ma accetta l’offerta e porta le due figlie adolescenti. Per lei sarà un’immersione nei ricordi, per le ragazze l’occasione di scoprire il loro passato. Mentre la donna lotta con i fantasmi del passato, le due adolescenti si lasciano andare alle tentazioni estive. Gli spettatori, piano piano, scopriranno il segreto di questa famiglia.

L’uscita di questo film è stata avvolta da diverse polemiche, con voci e accuse anonime di “condizioni di lavoro e gesti inappropriati di due membri del team nei confronti di giovani attrici” e “anche atti di molestia”. I produttori e la regista hanno cercato di fermare queste polemiche, denunciando “e-mail anonime e diffamatorie inviate alla stampa, che hanno contribuito a creare una voce straordinariamente dannosa per il film”. Sembra che il Comitato centrale per l’igiene, la sicurezza e le condizioni di lavoro nella produzione cinematografica, sia intervenuto sul set per condurre un’indagine. La regista ha confermato l’esistenza di questa procedura, denunciando su Le Monde “un retroscena di misoginia” dietro le critiche ricevute, sottolineando di essere stata “una delle prime donne a lavorare con le squadre femminili”. Oggetto di polemica sarebbero “gesti inappropriati da parte di due membri del team”, stuntmen, che avrebbero tentato molestie sessuali verso l’attrice principale del film, Esther Gohourou, che aveva 15 anni e mezzo, ma la giovane non ha sporto denuncia. Il Centro Nazionale del Cinema (CNC), intanto, ha tolto il suo sostegno finanziario al film, perché una scena che coinvolgeva minorenni non era stata dichiarata alla commissione incaricata di studiare le richieste di riprese con bambini.