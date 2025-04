Un anniversario da festeggiare

Camilla, regina consorte del Regno Unito, e Re Carlo si trovano attualmente in Italia per una visita di Stato molto attesa. Questo viaggio non è solo un impegno ufficiale, ma rappresenta anche un momento personale significativo per la coppia reale, che celebra il ventesimo anniversario di matrimonio. La scelta dell’Italia come meta non è casuale: per Camilla, questo Paese occupa un posto speciale nel cuore.

Ritorno alle radici italiane

Durante un incontro con la stampa britannica, Camilla ha condiviso i suoi ricordi d’infanzia legati all’Italia, dove ha trascorso molte vacanze in Toscana. La sua famiglia possedeva una casa a Firenze, e tornare nel Bel Paese le ha permesso di rivivere emozioni passate. “Ho sempre amato stare qui”, ha dichiarato, esprimendo il suo affetto per la cultura e la gente italiana. La regina consorte ha sottolineato quanto sia piacevole sentirsi accolti in un Paese così caloroso e amichevole.

Il fascino della cucina italiana

Uno dei temi ricorrenti nelle dichiarazioni di Camilla è stata la qualità del cibo italiano. Ha lodato la cucina locale, affermando che “tutto ha un sapore migliore qui”. La sua osservazione ironica sui pomodori e sulla pasta ha suscitato sorrisi: “Perché i pomodori, perché la pasta hanno un sapore migliore? Li porti in Inghilterra, non hanno lo stesso sapore”. Questo apprezzamento per la gastronomia italiana non è solo un elogio, ma riflette un legame profondo con la cultura culinaria del Paese.

Un legame speciale con l’Italia

La visita di Camilla e Carlo in Italia è quindi un mix di impegni ufficiali e momenti di celebrazione personale. La regina consorte ha dimostrato un affetto sincero verso il Paese e la sua gente, evidenziando come l’Italia sia un luogo che riesce a far sentire meglio chiunque vi si rechi. Con il suo sorriso e le sue parole calorose, Camilla ha saputo trasmettere un messaggio di amore e gratitudine, rendendo questa visita ancora più memorabile.