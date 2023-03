Un film tutto all’italiana assolutamente da vedere. Si tratta di Cambio tutto!, produzione cinematografica del 2020 diretto da Guido Chiesa. Va in onda il 23 marzo 2023 su Canale 5. Il film, remake del film cileno Sin filtro, del 2016, è una commedia coinvolgente e ricca di emozioni.

Cambio tutto!: la trama del film

La protagonista di Cambio tutto! è Giulia, una donna di 40 anni che ha una vita particolarmente stressante e frenetica. È sempre in lotta con tutto ciò che in una giornata può accadere e tra lavoro, amicizie e insicurezze sull’aspetto fisico, Giulia si ritrova completamente assuefatta da tutto e da tutti. In ufficio c’è un capo che non ha voglia di fare nulla, la sua migliore amica è sempre e solo occupata a parlare di sé e il suo corpo le dice «migliora, fai qualcosa» e lei non si vede mai in forma quando si guarda allo specchio. Giulia si ritrova ogni giorno in balia dei pensieri e dello stress e ormai neanche i tranquillanti servono più a niente. La donna cercherà aiuto da un consulente olistico, che diventa quasi la sua stessa ombra. Giulia si ritroverà a lavorare sui suoi sentimenti, sulle sue emozioni e sulla sua rabbia spesso repressa: un percorso lungo e difficile, ma necessario per riprendere in mano la sua vita. Riuscirà nell’intento?

Il cast di Cambio tutto!

All’interno del cast di Cambio tutto! il pubblico avrà modo di vedere:

Valentina Lodovini : Giulia

: Giulia Neri Marcoré : terapeuta Bianconi

: terapeuta Bianconi Libero De Rienzo: Ottavio

Dino Abbrescia: Raf

Andrea Pisani: Valerio

Nicola Nocella: Rocco

Claudio Larena: Jacopo

Marco Conidi: falegname

Flora Canto: Vanessa

Chiara Spoletini: Bea

Valentina D’Agostino: Alessandra

Valeria Perri: Ludo

Giovanni Scifoni: carabiniere

Alessia Scriboni: Rosana

Dove vedere Cambio tutto!

Se vi stavate chiedendo dove sia possibile prendere visione del noto film del 2020 Cambio tutto!, la risposta è molto semplice. Inizialmente previsto per una distribuzione nelle sale cinematografiche a partire dal 5 marzo 2020, in realtà Cambio tutto! è stato poi diffuso dal 18 giugno 2020 sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video. Il 23 marzo 2023 va in onda in prima serata su Canale 5 e ovviamente anche in live streaming su Mediaset Infinity (sempre gratis). Si ricorda infine che Prime Video, servizio streaming connesso al noto colosso Amazon, offre sia una vastissima quantità di offerte e “privilegi” di vendita e di spedizione a chi è iscritto, ma soprattutto dà la grande possibilità di entrare nell’ampia biblioteca virtuale di contenuti. Film, serie-tv, documentari, etc.: Prime Video regala sempre sorprese, ma come per tutti i servizi streaming, necessita di un abbonamento.

Cambio tutto! è la classica commedia tutta all’italiana che merita di essere vista almeno una volta nella vita. Se state cercando un contenuto leggero ma che faccia allo stesso tempo riflettere, il film di Guido Chiesa è esattamente ciò che fa per voi. Alla fine, se bene ci pensiamo, siamo stati (o siamo) tutti un po’ Giulia: vite frenetiche, il pensiero del lavoro e il costante tentativo di restare in piedi giorno dopo giorno.