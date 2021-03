I capelli sono da sempre sinonimo di grande fascino e bellezza per la donna. Trovare molti più capelli del solito sul pettine o sul cuscino al mattino rischia di far preoccupare in quanto si può andare incontro a calvizie femminile.

Vediamo come risolverla, grazie soprattutto ai migliori rimedi naturali che si trovano in circolazione.

Calvizie femminili

Ha effetti maggiormente preoccupanti, soprattutto sul sesso femminile rispetto agli uomini. Le donne ci tengono molto ai loro capelli e tentano di trattarli con alcuni dei migliori prodotti e rimedi che si trovano in commercio. Le donne sono molto attente al proprio aspetto esteriore, per cui la calvizie femminile rischia di gettarle in uno sconforto terribile e molto preoccupante.

La calvizie femminile inficia molto sia sull’aspetto psicologico che sociale della donna, che attraversa un disagio, non solo con sé stessa, ma anche nelle altre relazioni sociali che siano con amici o colleghi sul luogo di lavoro. Si ratta di un vero e proprio inestetismo che è importante risolvere in maniera tempestiva in modo d’arginare il problema trovano la soluzione maggiormente efficace e giusta.

In base ad alcune ricerche e statistiche che sono state condotte in merito, sembra che una donna su quattro soffra di questo problema.

La calvizie femminile provoca in questo soggetto stress al punto che molte donne rischiano di perdere la fiducia in sé stessa dal momento che la chioma è fonte di attrattiva e attrazione per il sesso maschile.

Per contrastarla, sono diverse le soluzioni, soprattutto a base naturale. Si trovano dei prodotti, come balsamo e shampoo anti-caduta che possono aiutare a risolvere il problema impedendo il diradamento. Una maggiore attenzione alla chioma e all’uso di determinate lozioni o tinture sicuramente contribuisce a una chioma maggiormente sana e folta.

Calvizie femminili: cause

Dipende da diversi fattori e a ciascuno dipendono diverse forme di alopecia che riguardano soprattutto le cause da cui è scaturita. Le forme di calvizie femminile possono essere di tipo non cicatriziale, quindi temporaneo e reversibile. In questo caso significa che i follicoli, non appena sono maggiormente stimolati, permettono una fase rapida di crescita del capello.

Tra le cause di calvizie femminile, vi sono sicuramente fattori genetici e ormonali, ma anche nutrizionali: magari il consumo di determinati alimenti e di una dieta povera di altri porta sicuramente a sviluppare questo tipo di problema. Solitamente può essere dovuta allo stress e a degli impegni stressanti, per cui prende il nome di alopecia aerata da stress.

L’alopecia aerata è un tipo di malattia autoimmune in base alla quale i globuli bianchi attaccano i follicoli piliferi portano a una perdita di capelli che è a chiazze. Ci sono poi cause di tipo nervoso o circolatorio che portano alcuni soggetti di sesso femminile a soffrire di calvizie.

La quantità dei capelli che cadono dipende, oltre che dallo stile di vita, anche dal cambio di stagione. Infatti, in primavera e in autunno si tende a perdere moli più capelli rispetto al solito. Nelle donne, il problema può presentarsi intorno ai 40 anni in quanto i capelli possono apparire un po’ più secchi e fragili.



