Bumble è una delle ultime app di incontri ad essere stata immessa sul mercato. Si tratta di un’applicazione dove le donne hanno un ruolo principale. Su Bumble, nel caso di incontri eterosessuali, sono infatti le donne le uniche a poter avviare una conversazione.

Come funziona Bumble Date

Bumble è stata fondata da Whitney Wolfe Herd, co-fondatrice di Tinder. È un’app statunitense lanciata per la prima volta nel settembre 2014 e propone un modo nuovo di approcciare al mondo del dating online. I tre principi fondamentali di Bumble sono: rispetto, educazione ed empowerment. L’obiettivo di Whitney Wolfe Herd con questa app è quello di fare della donna la vera protagonista, lasciando agli iscritti di sesso femminile la libera scelta sull’avvio o meno di una conoscenza.

Per quanto riguarda il funzionamento dell’app, Bumble è simile a qualsiasi altra app di incontri. Agli utenti è consentito cercare altri membri della community scorrendo le loro foto, dando la precedenza a utenti più vicini a livello geografico così da facilitare la possibilità di un incontro dal vivo.

Nel caso in cui ci sia il match, entrambe le parti vengono notificate di questo e la palla passa alle donne. Bumble si professa un’app femminista, ciascuna ragazza infatti avrà 24 ore di tempo per fare la prima mossa inviando il primo messaggio, senza che gli uomini possano fare nulla.

Scadute le 24 ore, se nessun messaggio sarà stato inviato, la chat verrà automaticamente eliminata. Questo permette una pre-selezione dei profili, evitando di ricevere messaggi on richiesti in chat e permettendo inoltre alle ragazze di essere più estroverse, originali e prendere l’iniziativa. Nel caso di incontri omosessuali invece, si avrà a che fare con chat avviabili da entrambe le parti.

La versione base di Bumble è gratuita, è possibile però acquistare la versione premium, a pagamento, per migliorare l’esperienza offerta dalla piattaforma. Con la versione premium si ha accesso a differenti funzioni aggiuntive. Si potrà vedere chi ha fatto swipe verso destra al proprio profilo; i match potranno essere estesi di altre 24 ore, così da avere più tempo per gestire le proprie chat e decidere se avviarne una o meno e si potrà effettuare un nuovo match con collegamenti “scaduti”, trascorse le 24 ore indicate.

Bumble Date, BFF e Bizz

Bumble è il “contenitore” di tre sezioni separate: Bumble Date, Bumble BFF e Bumble Bizz. La sezione sicuramente più conosciuta è Bumble Date e riguarda, come già specificato, il dating online.

Bumble For Friends può essere utilizzata per creare semplici amicizie e conoscenze, trovare coinquilini o persone con le quali condividere attività. BFF mostra solo utenti che si identificano con lo stesso genere, perciò tutti hanno la possibilità di fare la prima mossa, ma sarà sempre presente il limite delle 24 ore.

Bumble Bizz è invece la versione stile LinkedIn di Bumble e si propone come modo di creare contatti di lavoro fra persone. La modalità Bizz funziona in modo leggermente diverso: una volta creato un collegamento, gli utenti con il privilegio della prima mossa hanno sette giorni per inviare il primo messaggio. Dal momento di invio del primo messaggio, l’utente che riceve ha a sua volta sette giorni di tempo per rispondere e non far scadere il collegamento.