Arriva dall’Umbria la triste e surreale vicenda di un uomo che buca le gomme dell’auto della moglie per non farla andare al lavoro: divieto di avvicinamento del Gip per un marito umbro affetto da una gelosia talmente ossessiva da arrivare ad impedire che la consorte prendesse la sua vettura.

E, secondo polizia e magistrato, a forare tutti e quattro gli pneumatici dell’auto della moglie per impedirle di andare a lavorare.

Buca le gomme dell’auto della moglie

Attenzione: fra le vessazioni subite dalla vittima questa sarebbe stata la più scenografica, ma non è stata la sola. Il marito 43enne infatti è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli in quanto accusato di maltrattamenti in famiglia.

Chi lo ha deciso? Il gip Perugia che ha affidato la notifica alla polizia di Assisi. L’uomo è accusato anche di avere costretto “in più occasioni” la moglie addirittura a commettere dei furti.

Gelosia e vessazioni di ogni tipo

E durante le indagini a suo carico sono emerse “numerose vessazioni fisiche e psicologiche”. Quali? Minacce, aggressioni verbali e offese nei confronti della moglie “procurandole uno stato di sofferenza, depressione e paura”.

E per descrivere in punto di diritto quella situazione la Procura di Perugia parla di “gelosia ossessiva” da parte dell’uomo.