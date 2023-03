Brave Ragazze, il film di stasera su Rai 1: trama, cast, storia vera

Questa sera su Rai 1 alle ore 21.30 va in onda il film “Brave ragazze” ispirato a una storia vera. Vediamo, all’interno di questo articolo, di scoprire di cosa parla.

Brave ragazze: la trama

“Brave ragazze” è un film del 2019 di genere commedia diretto da Michela Andreotti. Le riprese del film sono state fatte a partire da ottobre 2018 tra le città di Gaeta, Roma e Fondi. Ma, di cosa parla questo film in onda questa sera? Siamo nel 1981, a Gaeta, dove quattro donne, tutte disoccupate e frustrate per non essere riuscite a ottenere ciò che volevano dalla vita, provano a cambiare le cose. Insieme decidono di svaligiare una banca del loro paese travestendosi da uomini. Al caso di rapina è chiamato a indagare il commissario Morandi, appena trasferitosi a Gaeta andando tra l’altro ad abitare nel palazzo in cui la madre di una delle “brave ragazze” fa la portinaia. Il commissario darà il via a una serie di eventi che stravolgeranno il destino delle quattro donne.

Il film ha ottenuto due candidature ai Nastri d’Argento e in Italia al box office ha incassato 510mila euro

Brave ragazze: la storia vera dietro al film

Il film “Brave ragazze” è ispirato a quanto accaduto in Francia tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta. Cinque amiche della città di Avignone, tutte giovanissime ragazze madri, compirono una serie di rapine nel Vaucluse, per un malloppo di circa 50mila euro. Queste ragazze furono soprannominate dalla stampa “les mamans braqueuses” ovvero “le mamme rapinatrici” o “le amazzoni“. Le ragazze furono arrestate nel 1992 e condannate quattro anni dopo a pene leggere, tra i 6 e i 18 mesi.

Il film “Brave ragazze” è invece ambientato a Gaeta. La regista ha spiegato così il motivo:

“A Gaeta ho passato i miei anni Ottanta. Ricordo determinati scorci, mia madre che teneva per mano mio fratello in quelle strade. Ho quindi innestato i miei ricordi di quegli anni nel film.”

Brave ragazze: il cast

Nel film “Brave ragazze” troviamo un cast d’eccezione. La cantante, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica Ambra Angiolini interpreta Anna, una ragazza madre con due figli da mantenere e senza un lavoro stabile. L’attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Serena Rossi veste i panni di Maria, un ragazza timida e devota alla Vergine e con un marito alcolista e violento che la usa solamente per avere un figlio. Silvia D’Amico e Ilenia Pastorelli, vincitrice del David di Donatello per la migliore attrice protagonista nel film “Lo chiamavano Jeeg Robot“, interpretano rispettivamente Caterina e Chicca, due sorelle che sognano un futuro lontano da Gaeta. Caterina spera di frequentare l’Università a Roma, Chicca invece è lesbica e sogna di andare in Inghilterra. Il commissario Morandi è invece interpretato dall’attore, ex modello e conduttore televisivo Luca Argentero. Nel cast troviamo anche Max Tortora, Stefania Sandrelli e Pietro Genuardi.

Brave ragazze: quando e dove vederlo

Il film “Brave ragazze” andrà in onda questa sera 22 marzo alle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile vederlo poi in streaming su RaiPlay.