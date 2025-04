Rai e Comune di Sanremo in conflitto per l'affidamento del Festival della Canzone Italiana.

Il contesto del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi e seguiti in Italia, si trova al centro di una controversia legale che coinvolge la Rai e il Comune di Sanremo. Questo conflitto è emerso in seguito alla decisione del Comune di cercare nuovi partner organizzativi per le prossime edizioni del Festival, un cambiamento significativo rispetto alla tradizione consolidata che vedeva la Rai come unica detentrice dei diritti di organizzazione. La questione ha sollevato preoccupazioni e tensioni, con la Rai che rivendica i diritti esclusivi sul marchio e sul format del Festival, che è stato gestito dalla televisione pubblica per oltre settant’anni.

Le ragioni del conflitto

La battaglia legale è stata innescata dalla pubblicazione di un bando da parte del Comune di Sanremo, che ha messo in discussione l’assegnazione automatica del marchio del Festival alla Rai. Secondo l’Ufficio Legale di Viale Mazzini, i marchi del Festival sono indissolubilmente legati al format Rai e non possono essere utilizzati da altre emittenti. Questa posizione ha portato a una diffida formale da parte della Rai, che sostiene di avere il diritto di continuare a gestire l’evento senza concorrenti. D’altra parte, il Comune di Sanremo ha deciso di procedere con la gara pubblica, seguendo le indicazioni della sentenza del Tar Liguria, che ha stabilito la necessità di una manifestazione di interesse per l’organizzazione delle future edizioni.

Le implicazioni economiche

Un altro aspetto cruciale di questa disputa riguarda le implicazioni economiche legate all’organizzazione del Festival. La Rai ha espresso preoccupazione per la clausola di assegnazione che prevede un versamento di 6,5 milioni di euro, un aumento rispetto ai 5 milioni versati nell’edizione precedente. Inoltre, la Rai ha sottolineato che l’1% degli introiti pubblicitari generati durante il Festival dovrebbe essere corrisposto al Comune, un ulteriore onere che la televisione pubblica considera ingiustificato. Questo aspetto economico ha reso la situazione ancora più complessa, con entrambe le parti che cercano di proteggere i propri interessi finanziari.

Prospettive future

Il futuro del Festival di Sanremo appare incerto, con il contenzioso tra la Rai e il Comune che sembra destinato a protrarsi. La decisione del Consiglio di Stato, attesa per il 22 maggio, sarà cruciale per determinare le sorti dell’evento e l’assegnazione dei diritti di organizzazione. Nel frattempo, il Comune ha introdotto una clausola di salvaguardia che consente di revocare la concessione in caso di risultati auditel insoddisfacenti, una condizione che potrebbe favorire la Rai, data la sua esperienza e i risultati positivi ottenuti nelle ultime edizioni. La tensione continua a crescere, mentre il pubblico attende con ansia di scoprire come si evolverà questa situazione e quale sarà il destino del Festival della Canzone Italiana.