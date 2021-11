Tra gli accessori indispensabili per un outfit davvero completo ci sono senza dubbio le borse. Quelle per l’autunno inverno 2021 sono scamosciate e adatte anche per aggiungere un tocco di colore e personalità ai nostri look. Scopriamo quali sono i brand e i modelli da non lasciarsi assolutamente scappare!

Borse scamosciate per la moda autunno inverno 2021

Con l’arrivo delle temperature fredde arriva anche il momento di tirare fuori gli accessori scamosciati. Un must per l’autunno inverno 2021, meglio ancora se accompagnati da tutte quelle sfumature neutre che richiamano i colori del paesaggio autunnale.

Dal marrone in tutte le sue tonalità, al bordeaux, dall’ocra all’arancione. Ma non manca anche il verde, dalle nuance con una punta di giallo a quelle più scure come il verde oliva o il verde smeraldo.

Quelle dai colori neutri

Le borse a spalla e a tracolla si dividono in misure più ampie e in quelle più piccole. Quelle più ampie sono tra le più utilizzate per questa stagione, soprattutto per i look da giorno, per via della loro comodità e versatilità. La Niki bag di Yves Saint Laurent raccoglie proprio tutte queste caratteristiche. In pelle scamosciata color caramello e rifiniture in oro, è composta da più scomparti sia esterni che interni.

La tote bag di Loewe è perfetta per il lavoro, l’università e per quelle giornate dedicate allo shopping. Insomma, ogni occasione è buona per sfoggiarla! Questo modello è in pelle scamosciata (disponibile anche in nero) con i manici in cuoio nero di contrasto. Come decorazione ha il logo che campeggia sulla parte frontale.

Anche Sezane propone la sua tracolla scamosciata con dettagli in cuoio, ma questa volta sulle tonalità più calde del ruggine. Si chiude con asola e bottone, che è cucito sotto il logo, marchiato su un dettaglio anche questo in pelle.

Un modello decisamente diverso da quelli mostrati finora è quello di Loeffler Randal. Anche questo in pelle scamosciata sulle tonalità del marrone, si porta a mano ed è di forma stretta e rettangolare.

I colori di tendenza

Quando si parla di colori autunnali, oltre alle più classiche sfumature del marrone non si può non pensare anche al verde e ad una sua particolare sfumatura: il verde smeraldo. Ideale per illuminare le giornate più grigie. Lo sa bene Coccinelle, che tra le sue borse scamosciate ne propone una proprio di questo colore, impreziosita tra l’altro da dettagli in metallo dorato.

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, per questa stagione fredda a fare tendenza non sono solo i colori neutri. Al contrario, ci si può sbizzarrire, aggiungendo ai nostri look anche tanti altri colori, magari di contrasto con i capi che scegliamo di indossare. La bean bag di Staud, è scamosciata e in color chartreuse, una particolare tonalità di giallo ocra tipica del liquore da cui prende il nome.

La puffin bag di Simon Miller invece è in pelle scamosciata color viola. Morbidissima, nonostante la sua forma “appiattita” sembra essere davvero capiente ed è perfetta per essere sfoggiata insieme a look da giorno.