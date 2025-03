In un guardaroba che si rispetti, non mancano di certo le borse a tracolla, un modello in grado di coniugare stile e versatilità così da adattarsi a occasioni e outfit molto diversi tra loro.

Per creare un abbinamento perfetto, però, occorre tenere in considerazione diversi fattori, oltre a scegliere il tipo di ‘match’ che si preferisce; di seguito, vediamo quali sono gli aspetti che possono influenzare la scelta di una borsa a tracolla rispetto al look nel suo complesso.

Il modello ‘giusto’ per l’occasione

Il primo dei fattori che incide sulla scelta della borsa a tracolla è il contesto in cui viene indossata; così come l’outfit, deve adattarsi all’occasione, e al grado di formalità che la caratterizza. Per situazioni casual e informali, è possibile optare per borse di medie o grandi dimensioni, in pelle, ecopelle o in tessuti tecnici resistenti alle abrasioni e agli agenti atmosferici. In contesti professionali, invece, è opportuno prediligere un accessorio dalla linea sobria, con buone finiture ed elementi che possano esaltarne la funzionalità.

Abbinamenti in base ai colori

Come si può facilmente intuire, la borsa deve accordarsi nel miglior modo possibile ai colori predominanti dell’outfit, dal momento che l’accostamento cromatico è quello che colpisce maggiormente l’osservatore. Tra le possibili modalità di abbinamento ci sono:

tonalità neutre ; una borsa nera, grigia, bianca o beige rappresenta un passepartout che può completare gli outfit più diversi in maniera armoniosa ed equilibrata;

; una borsa nera, grigia, bianca o beige rappresenta un passepartout che può completare gli outfit più diversi in maniera armoniosa ed equilibrata; tonalità a contrasto ; per personalizzare il proprio look con un dettaglio che ‘spicca’ rispetto all’ensemble si può scegliere una borsa dal colore intenso e vivace, a patto che non rappresenti una nota stonata;

; per personalizzare il proprio look con un dettaglio che ‘spicca’ rispetto all’ensemble si può scegliere una borsa dal colore intenso e vivace, a patto che non rappresenti una nota stonata; tono su tono; opzione ‘intermedia’ che può avere pro e contro: la borsa, infatti, non deve ‘sparire’ rispetto all’outfit né diventare un dettaglio anonimo. Per questo, finiture e dettagli giocano un ruolo importante in questo tipo di abbinamenti.

Occhio alle dimensioni

Le borse a tracolla includono sia bag grandi, capienti e di dimensioni generose, sia modelli compatti. Questi ultimi si addicono maggiormente a contesti eleganti (anche se non necessariamente formali) mentre le prime sono più versatili, poiché si adattano meglio a contesti lavorativi, professionali e a svariate attività quotidiane.

Da ciò si può facilmente intuire perché questo modello di borsa sia così comune e venga declinato in numerose varianti; Carpisa è uno dei brand che propone un’ampia selezione di borse tracolla donna, spaziando da quelle più casual a versioni più classiche, così da intercettare gusti e preferenze di ogni tipo. Il catalogo Carpisa, infatti, include tracolle dalla linea sportiva e informale ma anche modelli a bandoliera che possono essere indossate per un aperitivo tra amici così come per una cena in pizzeria o altre occasioni con il medesimo grado di informalità. A queste si aggiungono borse a tracolla più compatte, realizzate con materiali di qualità e dettagli di stile, ideali per completare outfit un po’ più ricercati e improntati ad una maggiore eleganza.

Il ‘match’ con gli altri accessori

Una regola non scritta prevede la possibilità di abbinare la borsa agli altri elementi che completano l’outfit. In particolare, si può far riferimento alle scarpe, per creare un ‘match’ di colori e materiali oppure creare un accostamento a contrasto. Lo stesso dicasi per i gioielli e gli altri accessori che integrano l’abbigliamento; dettagli in oro (o in altro metallo) presenti sulla borsa possono essere richiamati da gioielli, bracciali o anelli dello stesso materiale, o con la stessa finitura. Un orologio con cinturino in pelle, ad esempio, può essere abbinato ad una piccola tracolla in pelle (o ecopelle), della stessa tonalità cromatica o di una affine, dal momento che questo tipo di accostamento deve essere anzitutto ben equilibrato.

Infine, l’accostamento deve riflettere il gusto personale dal momento che la borsa a tracolla, al pari degli altri accessori indossabili, rappresenta anzitutto un’espressione di stile ed è spesso ciò che caratterizza in maniera distintiva il proprio outfit.