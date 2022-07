La borsa Uniqlo diventata virale su TikTok: quanto costa

La nuova borsa Uniqlo in nylon è diventata virale su TikTok. È la prima volta che una it bag nondi lusso fa sold out.

La borsa Uniqlo diventata virale su TikTok

TikTok è diventato una piattaforma molto frequentata, in cui vengono mostrate perfettamente le nuove tendenze. E bisogna sottolineare che ciò che diventa virale su TikTok lo diventa anche nel mondo reale, ovunque. La nuova borsa Uniqlo in nylon, diventata virale sul social network, è riuscita ad essere già sold out in tutta Europa. Una vicenda che la dice lunga su quando vengano seguite le tendenze e le mode che si diffondono sul social.

La borsa, diventata it bag al pari della Cagole di Balenciaga, ma molto più economica e capiente, costa 12,90 euro. Questi numeri hanno sicuramente conquistato la Gen Z, che ha deciso di unire la comodità della borsa al suo prezzo economico, per farla diventare uno dei must have più desiderati dell’estate. Questo dimostra che non è più necessario lo status di un accessorio definito “di lusso” per creare un vero e proprio fenomeno sui social di it bag.

La borsa di Uniqlo, infatti, non è stata vista indossare a nessuna celebrità, ma nonostante questo è diventata virale, arrivando sugli smartphone di così tante persone da essere sold out in tutta Europa, conquistando letteralmente almeno una generazione.

Il successo della borsa Uniqlo

“A causa della forte domanda, questo prodotto è limitato a una quantità massima di 3 articoli per ordine” si legge sul sito di Uniqlo. La borsa, che è sempre più amata e richiesta, è disponibile in vari colori, dal crema alla carta da zucchero, dal nero al verde militare. È stata creata a forma di semicerchio, con una tracolla che dà la possibilità di regolare la lunghezza per essere indossata sia come una borsa a spalla lunga sia a spalla lunga, oppure crossover. La borsa è diventata virale dopo essere apparsa in un video postato da @caitlinphillimore su TikTok lo scorso aprile. Si è innescata immediatamente una reazione a catena e la borsa è andata subito sold out nel Regno Unito, per poi diventare virale anche nel resto dell’Europa. La cosa interessante è che questo modello di borsa non è concepita per diventare virale e alla moda, ma semplicemente per essere un accessorio dal design funzionale, comoda e utile. La forza di questo accessorio creato da Uniqlo sta proprio nel fatto che si tratta di una borsa davvero molto semplice e comoda, che può essere indossata con qualsiasi tipo di outfit, senza però voler essere un oggetto particolarmente alla moda o di lusso e senza voler evocare nulla. Forse la semplicità è stata proprio la sua forza quando in questi mesi è diventata virale sul social network, diventando una delle borse maggiormente richieste in tutta Europa, arrivando a superare alcuni modelli di marchi di lusso, sempre molto richiesti e ricercati. Il fatto che sia economica è un punto in più in suo favore.