Book Club 2: trama, cast, quando esce

Book Club 2 è un film comedy in fase di produzione. Si tratta del sequel di Book Club – Tutto può succedere, uscito nel 2018. Parla di donne adulte che non hanno paura di mostrare il proprio interesse per il mondo della sessualità, anche grazie alla letteratura erotica.

Book Club 2: quando esce

È molto attesa l’uscita del film Book Club 2 – The Next Chapter, una commedia che al momento è ancora in fase di produzione. Si tratta del secondo capitolo di Book Club – Tutto può succedere, film che è uscito nel 2018. Una commedia che esplora un mondo spesso etichettato come un tabù, mostrando un gruppo di donne adulte che non hanno il timore di mostrare tutto il loro interesse verso il mondo della sessualità, anche grazie all’aiuto della letteratura erotica, che scatenerà la loro curiosità.

Il secondo capitolo di questo film, che ha un cast davvero incredibile, uscirà nel corso del 2022.

Book Club 2: la trama del film

Le protagoniste di Book Club 2 – The Next Chapter, saranno sempre Diane, interpretata da Diane Keaton, Vivian, interpretata da Jane Fonda, Sharon Myers, interpretata da Candice Bergen, e Carol Colby, interpretata da Mary Steenburgen. Queste donne nutrono un profondo interesse nei confronti dei romanzi a sfondo erotico, che nel primo film erano rappresentati da Cinquanta sfumature di grigio.

Per il momento i dettagli della trama sono ancora segreti per cui non si sa ancora quale sia l’opera che questa volta condurrà queste donne ad esplorare e assecondare la loro curiosità. Le protagoniste saranno motivate anche da nuove location. Sono, infatti, state a Roma per un viaggio turistico e il cast è stato immortalato anche a Venezia. Nel nostro Paese succederà sicuramente qualcosa di molto imprevisto, tanto che alcuni dei loro segreti verranno rivelati. Per questo quella che doveva essere una vacanza rilassante si trasformerà in un’esperienza completamente travolgente. Per il momento non si conosce ancora quale sia il romanzo che cambierà la loro vita, ma in molti hanno ipotizzato che possa trattarsi di After, o di qualche passaggio della saga di Twilight, o più semplicemente qualche altro volume della serie di Cinquanta Sfumature. Questo secondo capitolo sarà davvero molto interessante e sicuramente riuscirà ad essere un grande successo, proprio come il primo film.

Book Club 2: il cast del film

La regia del film Book Club 2 è affidata ancora una volta a Bill Holderman, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Erin Simms. Lo script in realtà era già pronto nel 2020, ma a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 sono stati costretti a rimandare le riprese. Il cast è formato da attori e attrici già presenti nel primo film, ovvero Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Don Johnson e Craig T. Nelson. Tra i nuovi personaggi troveremo l’amatissimo attore italiano Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie e Vincent Riotta. La produzione è della Focus Features, Endeavour Content e Makeready. Il primo film è stato un grande successo, per cui questo secondo capitolo è particolarmente atteso.