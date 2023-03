Bomboniere per matrimonio: le nuove tendenze per i matrimoni

La celebrazione del matrimonio è un evento molto importante e al tempo stesso particolare, richiede tante attenzioni ai dettagli e in particolare alla scelta dei regali da offrire agli invitati come segno di ringraziamento per aver partecipato al giorno più emozionante per una coppia.

Il budget è senza dubbio un elemento molto importante per la scelta delle bomboniere e incide fortemente sul costo complessivo delle nozze: più sono gli invitati e maggiore è il numero delle bomboniere da prenotare. Stabilire un budget è fondamentale per non innamorarsi di oggetti che possono far lievitare enormemente i costi.

A questo punto, come decidere le bomboniere per matrimonio? Bisogna seguire il proprio gusto, le tradizioni o le tendenze del momento? In questo articolo vedremo i trend per le bomboniere matrimonio 2023/2024 e alcuni consigli utili per trovare la soluzione migliore e stupire gli invitati.

Guida alla scelta delle bomboniere per matrimonio

L’indecisione che colpisce gran parte delle coppie in vista delle nozze riguarda proprio la scelta delle bomboniere matrimonio che molto spesso ricade su regali tradizionali e già visti per la paura di deludere gli invitati.

La bomboniera non è un semplice regalo di ringraziamento, è un pensiero speciale da offrire alle persone a cui vogliamo bene e con cui preferiamo condividere uno dei giorni più belli e importanti della vita di coppia.

Il gusto dei futuri sposi è fondamentale per la scelta delle bomboniere: alcune coppie ricadono sulla scelta di oggetti funzionali per la quotidianità, altre per oggetti artigianali realizzati in collaborazione con un ente benefico, altre ancora scelgono i regali di tendenza o le alternative sostenibili a km0.

Non bisogna mai dimenticare che lo stile dell’evento incide fortemente sulla scelta delle bomboniere per matrimonio e prima di andare a caccia dell’oggetto perfetto è bene analizzare il tipo di matrimonio che si sta organizzando, trovare un elemento in comune tra il contesto dell’evento e la scelta della bomboniera. Alcuni preferiscono scegliere un colore di riferimento, altri un sentimento o un elemento decorativo.

Tendenze bomboniere matrimonio 2023

Ogni anno il settore del matrimonio vede apparire nuove tendenze in merito alle bomboniere e si affiancano alle tendenze che si riconfermano anno dopo anno diventando dei grandi classici.

Il 2023 vedrà come scelta principale le bomboniere personalizzate pensate per un gruppo di persone che generalmente condividono lo stesso tavolo all’evento. Si prediligono le bomboniere pitturate a mano e artigianali.

Si confermano come grandi classici le bomboniere solidali, più in voga che mai, in versione sostenibile e anche in questo caso si prediligono oggetti fatti a mano. Nella stessa categoria vediamo apparire le tradizionali bomboniere matrimonio in ceramica, i cake topper romantici, i portafoto rivisitati in chiave moderna in diversi stili e colori.

In alternativa è possibile scegliere delle bomboniere eco-friendly realizzate con materiali riciclati, senza l’utilizzo di plastica e molto spesso affiancati da prodotti locali a chilometro zero.

Una grande tendenza di questo nuovo anno è rappresentata dall’utilizzo delle maioliche per offrire ai propri invitati delle bomboniere Made in Italy dallo stile mediterraneo e suggestivo che solo i grandi artigiani del sud Italia sono in grado di ricreare.