Un momento di preoccupazione per i fan

Durante un concerto a Pordenone, Bobby Solo ha vissuto un momento di grande apprensione. L’artista, che ha recentemente compiuto 80 anni, si è accasciato sul palco dopo circa 50 minuti di esibizione, lasciando il pubblico e i suoi fan in uno stato di ansia. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social e dei media, generando preoccupazione per le condizioni di salute del rocker.

Il videomessaggio di rassicurazione

Fortunatamente, Bobby Solo ha deciso di prendere in mano la situazione e ha condiviso un videomessaggio sui suoi canali social per tranquillizzare i suoi sostenitori. Nel video, l’artista ha spiegato che il malore era dovuto a una combinazione di fattori, tra cui un periodo di antibiotici per l’influenza e un digiuno di un giorno e mezzo. Con la sua tipica ironia e il suo spirito indomito, ha raccontato di come, dopo aver sentito un sudore freddo, sia svenuto sul palco, ma che i medici intervenuti hanno confermato che il suo cuore era in buone condizioni.

La promessa di un nuovo concerto

Nonostante l’incidente, Bobby Solo ha dimostrato di avere un grande attaccamento al suo pubblico. Ha promesso che rifarà il concerto a Pordenone, sottolineando l’importanza della musica e del contatto con i fan. Concludendo il videomessaggio, ha preso la chitarra e ha suonato una delle sue canzoni preferite, “Blue suede shoes” di Elvis Presley, dimostrando che il rock and roll non muore mai. Questo gesto ha sicuramente rincuorato i suoi fan, che hanno potuto vedere che, nonostante le difficoltà, il loro idolo è più vivo che mai.