Il sesso è un momento importante e fatidico nella vita di una coppia. Può capitare che, per alcune ragioni psicologiche o fisiche, la donna abbia una sorta di blocco sessuale per cui risulta difficile riuscire a viverlo nel modo corretto. Vediamo da cosa può dipendere e la soluzione naturale.

Blocco sessuale femminile

In una coppia, può capitare che, nel momento clou, la donna non riesca a concedersi completamente al partner per via di un blocco sessuale che attraversa e che rende difficile riuscire a vivere il piacere e il rapporto nel modo migliore possibile. I problemi sessuali possono riguardare diverse problematiche ed è bene cercare di prenderne atto in modo da non alterare il rapporto di coppia che ne può risentire.

La sessualità, il rapporto sessuale che si vive con il partner è importante, non solo per quanto riguarda l’attività procreativa, ma anche per il piacere e l’appagamento che entrambi possono provare e vivere da questa esperienza. Le problematiche che si possono riscontrare possono portare a un rapporto non equilibrato nella coppia creando il blocco sessuale femminile per cui diventa difficile, da parte del partner, riuscire a stimolare la donna dal punto di vista erotico.

Il blocco sessuale femminile riguarda anche le ragazze giovani e tocca diversi ambiti. Può riguardare un problema a vivere la propria sessualità e fisicità, quindi non lasciandosi andare si rischia di non riuscire a vivere questa esperienza per l’appagamento di entrambi. L’anorgasmia o la frigidità sono alcune problematiche a cui va incontro la donna e che possono portare a un blocco sessuale.

L’incapacità di non riuscire a dare al partner ciò che vuole in ambito sessuale può portare molte donne a non sentirsi a proprio agio a vivere il rapporto e il sesso. La cosa importante è prendersi il proprio tempo in modo da capire cosa si vuole e rispettando sé stessi, in primis e il partner, in secondo luogo.

Blocco sessuale femminile: cause

Alcuni disturbi e problematiche nell’ambito della relazione intima tra i partner, come appunto l’anorgasmia o la frigidità, possono portare la donna a vivere un blocco sessuale. Per questa ragione, nel caso accadesse, è bene capire quali sono le cause per cui si verifica un rallentamento del genere nel rapporto e provare a indagarle a fondo per riuscire a trovare una soluzione.

Le cause fisiche e psicologiche rischiano d’intrecciarsi portando a dei problemi che, sotto le lenzuola, rischiano d’ingigantirsi, non permettendo a nessuno dei due, di vivere il rapporto in modo corretto. Il blocco sessuale può essere dovuto a motivi psicologici, quali condizioni di stress, di ansia, ma anche paura di non sentirsi all’altezza, soprattutto se è la prima volta per la donna.

Può anche dipendere da problemi di mancanza di autostima, come la difficoltà a non accettarsi, quindi vivere male il rapporto con sé stessi e il proprio fisico, oltre che imperfezioni. Alcuni problemi nella coppia, quali poca attenzione da parte del partner, mancanza di dialogo possono portare a un blocco sessuale femminile.

Subentrano anche problematiche a carattere fisico, quali alcune infezioni o irritazioni a livello vaginale. La menopausa, la carenza di estrogeni possono portare a una diminuzione del desiderio e, quindi, a una minore stimolazione e desiderio nel rapporto per cui il blocco sessuale rischia di diventare intollerabile.

Blocco sessuale e viagra rosa

